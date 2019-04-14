Türkiye Kızak Federasyonu Başkanı Ahmet Recep Tekcan, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nu ziyaret etti.Tekcan, Asbaşkan Çağrı Kaymaz, Teknik Kurul Üyesi Emre Erdem, Antalya İl Temsilcisi Serkan Koyuncu ile Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Şener Gürler ile Topaloğlu ile bir araya geldi.Topaloğlu'na hayırlı olsun dileklerini ileten Tekcan, Kemer'de düzenlemeyi planladıkları Tekerlekli Kızak Türkiye Şampiyonası hakkında bilgi verdi. Tekcan, organizasyon için Kemer Belediyesinden destek istedi.Topaloğlu ise böyle bir şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan onur duyacaklarını, Kemer'de ortak aklı harekete geçirerek yeni bir yönetim anlayışını ortaya koyacaklarını ifade etti.Bu tip önemli etkinliklerin ilçenin tanıtımına ve turizme büyük katkı sağlayacağı vurgulayan Topaloğlu, Tekerlekli Kızak Türkiye Şampiyonası'na destek vermeye hazır olduklarını kaydetti.ANTALYA (AA) -