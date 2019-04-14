Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Ekoturizm Çalıştayı’ 09-10 Nisan 2019 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirildi.Çalıştayın ilk oturumu Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürü Bekir KARACABEY ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Muhammed ÇOLAK’ın açılış konuşmaları ile başlayıp Kurum Yöneticilerimizin ve Akademisyenlerin sunumları ile devam etmiştir.Strateji ve Planlama, Sürdürülebilir Yönetim, Tanıtım ve Pazarlama ile İşbirlikleri ve Eğitim Çalışma Gruplarının salon oturumları ile devam eden Çalıştay, 2.gün bu çalışma gruplarınca oluşturulan raporların sunumu ve nihai raporların oluşturulması ile sona ermiştir.