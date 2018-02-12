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Sosyal hizmette ‘Aile bilgi sistemi’ dönemi başlıyor

Sosyal hizmette ‘Aile bilgi sistemi’ dönemi başlıyor
ANTALYA 0
böcüzade

  - Sosyal hizmette ‘Aile bilgi sistemi’ dönemi başlıyor  
  - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya:  
  - “Bakanlık olarak bilgi ve iletişim teknolojilerine ciddi ölçüde yatırım gerçekleştirdik”  
  - “Aile bilgi sistemini oluşturduk. Hane ziyaretlerimizde tespit ve gözlemler sistemde kayıt altına alınacak, böylece ailelerinin ihtiyaçları doğru belirlenecek ve uygun hizmet olarak hızlı dönüşleri sağlanacak  
  - “2018 yılında da 3 bin ASDEP personelini istihdam etmeyi planlıyoruz”  


 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, bilgi ve iletişim teknolojilerine ciddi ölçüde yatırım gerçekleştirip, aile bilgi sistemini oluşturduklarını belirterek, “Hane ziyaretlerimizde tespit ve gözlemler sistemde kayıt altına alınacak, böylece ailelerinin ihtiyaçları doğru belirlenecek ve uygun hizmet olarak hızlı dönüşleri sağlanacak” dedi. Bakan Kaya ayrıca, 2018 yılında 3 bin ASDEP personeline istihdam yapılacağını müjdeledi.  
  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Antalya’nın Kemer ilçesinde Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) eğitim programının kapanışına katıldı. Burada konuşan Bakan Kaya, bakanlık olarak insanı yaşat ki, devlet yaşasın şiarından örnek alarak çalışmalarını yürüttüklerini söyledi. Bir ülkenin gelişmişliğinin sadece ekonomik gücü ve zenginliğiyle izah edilmediğini kaydeden Kaya, “Gelişmiş bir ülkenin aynı zamanda mutlu birey ve güçlü aile yapısıyla müreffeh bir topluma da sahip olması gerekir. Bu nedenle dezavantajlı kesimler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerine yönelik sosyal politika uygulamaları son derece önemli. Türkiye olarak son 15 yılda sosyal devlet alanında kaydettiğimiz gelişmelerle adeta sessiz bir devrim gerçekleştirdik. Hükümetlerimiz döneminde anayasal yasal düzenlemelere gittik, kurumsal kapasitemizi güçlendirdik, sosyal yardımlara ayrılan mali kaynağı çok büyük oranda arttırdık” dedi.

  “Tek çatı altında topladık”
  2011 yılından bu yana aile, kadın, çocuk, yaşlı, engelli, şehit yakını ve gazilere yönelik hizmetlerim tek bir çatı altında topladıklarını ifade eden Kaya, “Geride bıraktığımız dönemde toplum ihtiyaçlarını esas alarak geliştirdiğimiz yeni sosyal yardım ve hizmet modellerimizle birlikte daha fazla sayıda dezavantajlı insanımıza ulaştık. Bu kapsamda özellikle engelli, yaşlı, çocuk, kadın ve ihtiyaç sahiplerine, devletin ilgisi ve şefkat elini ulaştırmayı öncülüğümüz olarak gördük” diye konuştu.

  “Yeni dönemin miladı olarak görüyoruz”
  ASDEP platformunu Türkiye’de yeni dönemin miladı olarak gördüğünü belirten Kaya, “Bu nedenle bakan olarak göreve geldiğim ilk günden itibaren önemle ele aldığım konulardan biri Aile Sosyal Destek Programını hayata geçirmek oldu. Bugüne kadar yürüttüğümüz hizmetleri bir adım daha ileri götürerek hayatsa geçirdiğimiz ASDEP, devletimizin alandaki yeni gücü olacaktır. Artık ASDEP uygulamamızla birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşımız devlete değil, devlet vatandaşımızın ayağına gidecek. Böyle ailelerimizin dezavantajlı kesimlerin sosyal yardım ve sosyal hizmet ihtiyaçlarını bizzat yerinde tespit edecek ve durumlarına uygun olan hizmetlerden yararlanmalarını sağlayacağız” ifadelerini kaydetti.

  3 bin ASDEP personeli alınacak
  2016 ve 2017 yılında toplamda 3 bin ASDEP personeline istihdam sağladıklarına dikkat çeken Kaya, 2018 yılında da istihdam sağlayacaklarını açıklayarak, şunları söyledi:
  “ASDEP’in en önemli unsuru hiç şüphesiz, yeterli sayıdaki personelidir. 2016 yılında bin 500, 2017 yılında da bin 500 olmak üzere toplam 3 bin ASDEP personelinin istihdamını sağladık. 2018 yılında da 3 bin ASDEP personelini istihdam etmeyi planlıyoruz. Son 3 ay içerisinde 165 bin hanede 700 bine yakın vatandaşımızı evlerinde ziyaret ettik. Bu sadece son 3 ay içerisinde olan rakamlar. Elbette bu çalışmalar çözüm odaklı sonuç almaya dönük olmak zorunda. Yola çıkarken varmak istediğimiz hedefin insanımızın yüzündeki tebessüm olduğunu unutmamalıyız. Çözüm getirmeye insanımızın yüzünü güldürmeyen çaba hiçbir zaman bizi hedefimize ulaştıramaz.

  “Bakanlığımızın koruyucu hizmetlerinin ana omurgasını oluşturacak”
  Programla birlikte ailelere tek tek ulaşacaklarını belirten Kaya, “Engelli, yaşlı, kadın ve çocuklara yönelik sosyal risk unsurlarını tespit edeceğiz ve takip edebileceğiz. Böylece sahadan elde ettiğimiz verilerle sosyal risk haritaları oluşturacağız ve bu risk haritalarına göre il il, bölge bölge ve ülke düzeyinde tedbirler alacağız. Bu noktada ASDEP bakanlığımızın koruyucu hizmetlerinin ana omurgasını oluşturacak” dedi.

  “Bakanlık olarak ciddi bir yatırım yaptık”
  Programın etkin bir şekilde yürütülebilmesi için bilgi ve iletişim teknolojilerine ciddi ölçüde yatırım yaptıklarını ifade eden Kaya, “Bu çerçevede aile bilgi sistemini oluşturduk. Hane ziyaretlerimizde tespit ve gözlemler sistemde kayıt altına alınacak, böylece ailelerinin ihtiyaçları doğru belirlenecek ve uygun hizmet olarak hızlı dönüşleri sağlanacak. Bir çocuğunuza, yaşlı bir vatandaşımıza veya şiddet görmüş bir kadınımıza zamanında ulaşabilmenin parayla asla ölçülmeyecek derecede bir karşılığı vardır. Burada yaptığımız iş çok kritik ve şuanda ülkemizde yürütülmekte olan en önemli sosyal projelerden bir tanesi. Bu alanda çalışmak insanımıza hizmet etmek gerçekten sevda işidir. Yeni dönemde geleceğin müreffeh Türkiye’sini sizlerle birlikte inşa edeceğiz. Türkiye’yi sosyal hizmet alanında evrensel yaklaşımlarla örnek bir ülke haline getireceğiz. Ülkemizi doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle bir ve beraber kılacağız. 81 milyon vatandaşımızı kardeş bilip hepsini birlikte kucaklayacağız. Son yüzyılın en önemli projesini sizlerle birlikte hayata geçiriyoruz.Bu hepimiz için çok önemli, çok büyük bir gurur kaynağı. Bu sorumluluğu hakkıyla yerine getireceğinize inancım tam” şeklinde konuştu.
  Bakan Kaya’ya Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Gökcen Özdoğan Genç, İbrahim Aydın, AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer de eşlik etti.

  ANTALYA (İHA) 















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