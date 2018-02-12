Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde işyerinden hırsızlık yapan bir kişi polis tarafından yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Memurevleri Mahallesi Yavuz Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde televizyon hırsızlığı gerçekleşmesinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Polis ekipleri, hırsızlık olayını 10 ayrı suç kaydı olan 29 yaşındaki V.E.’nin gerçekleştirdiğini belirledi. V.E. polis ekipleri tarafından yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Çalınan televizyon ise işyerine teslim edildi.ANTALYA (İHA)