Şampiyonu "kanser" bile yenemedi

Şampiyonu "kanser" bile yenemedi
ANTALYA
G.Tarihi: 05.10.2019 15:52
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Isparta Düğün Salonları

ANTALYA - SİNAN ÖZMÜŞ - Antalya'da son evredeki testis kanserini yendikten sonra başladığı vücut geliştirme sporunda Türkiye şampiyonu olan Kubilay Türkyılmaz, azmi ve kararlığıyla kanser hastalarına örnek oluyor.

Sigortacı Kubilay Türkyılmaz'a 36 yaşındayken testis kanseri teşhisi konuldu. Kanser son evresinde olduğu için ameliyat edilirse hayatını kaybedebileceği düşünülen Türkyılmaz, ısrarları sonucu tanıdığı doktor tarafından ameliyata alındı.

Ameliyatın ardından 13 ay boyunca kemoterapi gören, bu süreçte mamayla beslenen 46 yaşındaki Türkyılmaz, imkansız gibi görülen kanseri yenerek adeta hayata yeniden başladı.

Kanser süresince maddi olarak zor günler geçiren Türkyılmaz, yıllardır yapmak istediği vücut geliştirme sporuyla ilgilenmeye başladı.

Vücut geliştirme sporuna başladıktan dört yıl sonra profesyonelliğe geçen Türkyılmaz, geçen yıl Master Erkekler Atletik Fizik 45-49 yaş kategorisinde Türkiye altıncısı, bu yıl da Türkiye şampiyonu olmayı başardı.

- "Yatalak yaşadım, mamayla beslendim"

Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek olan iki çocuk babası milli sporcu Türkyılmaz, AA muhabirine, ameliyata umutsuz şekilde alındığını, kemoterapiyle desteklenen tedavi süreciyle kanserin ilerlemesinin durdurulduğunu söyledi.

Tedavi sürecinde moral ve motivasyonunu hep yüksek tuttuğunu belirten Türkyılmaz, şunları kaydetti:

"Ameliyattan önce doktorlar, '20 gün ömrü var.' dediler ama ben ölmedim. Tedavinin hepsine olumlu cevap verdim. Hasta ruhuyla sürekli ağlayarak Allah'a dua ederdim. 'Beni bu durumdan kurtar, çocuklarım çok küçük. Ne olur.' diye. Allah sesimi duydu, beni çocuklarıma bağışladı. Yatalak yaşadım, mamayla beslendim. Ağrılarım çok fazlaydı, dayanılacak gibi değildi. 'Bu kanseri yeneceğim.' dedim. Nitekim de gün gün iyileştim ve yendim."

- Başarılarıyla kanser hastalarına umut olacak

Hastalığının ardından yorgunluğunu atlatmak için kısa süre dinlendiğini anlatan Türkyılmaz, atıldığı hayat mücadelesinden galip geldiğini dile getirdi.

İstediği ama hep çalıştığı için yapamadığı her şeyi yapma kararı aldığını dile getiren Türkyılmaz, şöyle konuştu:

"Bunlardan birisi de vücut geliştirmeydi. Bu spora 41 yaşında başladım. Şimdi dünya şampiyonasına hazırlanıyorum. Milli gururu taşımak istiyorum. Bir hayalim daha gerçekleşmiş oldu. Çok mutluyum. Kanser hastalarına umut olmak istiyorum. Kanser hastaları, hastalığı yendikten sonra hayata dönemez, eskisi gibi yürüyemez, spor yapamazlar gibi düşüncelerin doğru olmadığını gösterdim. Azim, inanç, çalışmak ve profesyonel destekle bizim gibi yaşamayı hak eden insanlara bir umut oluyorum. Kanserli arkadaşlara acıyarak değil, sevgiyle yaklaşın. Onların buna çok ihtiyacı var."













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