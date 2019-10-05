İyiliğin adı "Gölge" oldu

İyiliğin adı "Gölge" oldu
ANTALYA
G.Tarihi: 05.10.2019 11:33
0
Isparta Düğün Salonları

İyiliğin adı "Gölge" oldu
- Antalya'da beş yıl önce otostop yaparak çıktığı Türkiye turunda, gönüllülerin desteğiyle köy okullarını boyayan, öğrencilere kırtasiye ve giyecek yardımında bulunan "Gölge" lakaplı müzisyen Hüseyin Polat, çocukların yüzünü güldürdü
- Suriye sınırında bulunan kamplardaki çocukları mutlu etmek için küçük konser etkinlikleri düzenleyen Polat:
- "İmkanların yetersiz olduğu okulları boyadık, kütüphaneler yaptık, çocuklarla şarkılar söyledik. Onların yüzlerinde bir gülümseme oluşturabilmenin mutluluğunu yaşadım"

 Antalya'da beş yıl önce otostop yaparak çıktığı Türkiye turunda, gönüllülerle köy okullarını boyayan, öğrencilere kırtasiye ve giyecek yardımında bulunan müzisyen Hüseyin Polat, lakabı "Gölge" ile iyiliğin simgesi oldu. 
Gerçek ismi Hüseyin Polat olan ancak müzisyenlik hayatına başladıktan sonra "Gölge Kaya" adını kullanmaya başlayan 27 yaşındaki Polat, babasının hastalığı nedeniyle küçük yaşlardan itibaren çalışmaya başladı.
İlköğretimden sonra maddi imkansızlık nedeniyle okuluna devam edemeyen Polat, genç yaşta yüklendiği iş stresinden kurtulmak için beş yıl önce Türkiye turuna çıkmaya karar verdi.

Polat, otostop yaparak çıktığı turda 81 ili gezdi. Sırtında taşıdığı çadırda konaklayan, geçimini de sokak müzisyenliği yaparak sağlayan Polat, köy okullarındaki öğrencilerin maddi imkansızlıklarını görünce sosyal medya üzerinden yardım projeleri başlattı.
Etkinliklere katılan gönüllülerle köy okullarını boyayan, kütüphane oluşturan, öğrencilere kırtasiye ve giyecek yardımında bulunan Polat, yüzlerce çocuğun gönlüne dokundu. Polat, Suriye sınırındaki kamplara da giderek göçmenlerle buluştu, onlara mini konserler düzenledi. 
Polat, AA muhabirine, yaptığı iyiliklerin, yardımda bulunduklarından çok kendisini mutlu ettiğini söyledi.
"Sevgi ekspresi" adını verdiği proje kapsamında, gelecek ay 180 gönüllüyle trenle gideceği Kars'ta köy okullarındaki öğrencilere yardım götüreceklerini aktaran Polat, yarım bıraktığı hayallerini beraberindekilerle gerçekleştirmenin huzurunu yaşadığını dile getirdi.
Polat, küçüklüğünden bu yana balık hali gibi yerlerde çalıştığını belirterek, şöyle konuştu:

"Türk insanı çok misafirperver. Bana evlerini açanlar oldu. Gittiğim kentlerde sokak müzisyenliği yaparak yeni insanlar tanıdım. Otostop turunun ilk döneminde telefon kullanmadım. Sonra aldığım telefonla sosyal medyada paylaşım yapmaya başladım. Binlerce takipçim oldu. Gittiğim köylerdeki imkansızlıkları paylaşınca takipçilerim yardım etmek istedi. Etkinlikler düzenleyerek köy okullarına projeler geliştirdim. İmkanların yetersiz olduğu okulları boyadık, kütüphaneler yaptık, çocuklarla şarkılar söyledik. Onların yüzlerinde bir gülümseme oluşturabilmenin mutluluğunu yaşadım. Çocuklar bizim geleceğimiz. Geleceğe yaptığımız her yatırım bize mutluluk olarak geri dönüyor. Çocukların eğitim seviyesi arttıkça ülkemizin de refah seviyesi artacaktır." 
Sıradan bir balıkçıyken çocuklara umut olan bir gezgine dönüştüğünü vurgulayan Polat, "Yardım etkinliği düzenleyeceğim okuldaki öğrenciler, sosyal medyadan bana fotoğraf ve videolarla teşekkürlerini iletiyor. Ben de bunu paylaşıyorum. Etkinliğe katılımcı sayısı da bu sayede artıyor. Çok mutlu oluyorum." ifadelerini kullandı.  















ANTALYA (AA) - SÜLEYMAN ELÇİN -
 

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da yüzde 100 doğal gül suyu Rosemix'te
Isparta'da uzman erbaşlar yemin etti
Isparta'da yıkılan evlerin sahiplerine belediye yenisini yapıyor
Isparta için meteorolojik uyarı ''Dikkatli ve tedbirli...''
SDÜ Batı Kampusu-Adliye Kavşağı Bulvar çalışmalarında mutlu son
Isparta'nın Elektrikli Süpürge Servisi Süpürge Dünyası
ISPARTA 3-4 EKİM DÜNYA YÜRÜYÜŞ GÜNÜ ETKİNLİĞİ
​ Isparta’da Yaşayan Hayırsever Ümmü Hanımdan Örnek Davranış
Türker AVM'deki indirimleri kaçırmayın!
Eğirdir'de öğrenciler için bütçe defteri dağıtıldı
Milli yüzücüler Isparta'da üniversite öğrencileriyle buluştu
​SDÜ Göller Bölgesi’nin Sanat Tarihine Işık Tutacak
Ayhan Usta Adıyaman Çiğköftelerinin lezzeti bir tutkuya dönüşüyor
Diyanet-Sen’ den Isparta il Müftülüğüne Ziyaret
Isparta Atık Su Arıtma Tesisinde son durum
Isparta Valisi Seymenoğlu sporculara başarılar diledi
Isparta Valisi Seymenoğlu Şarkikaraağaç ve Eğirdir İlçesinde
Isparta'da narkotik operasyon! 7 kişi yakalandı 2'si tutuklandı
ORGANİZASYONDA FARK! TEMPO PARK!
Isparta yaya geçitlerinde yaya güvenliği için yürüdü
Yaylaköy Göleti 1.670 Dekar tarımsal araziyi sulayacak!
Isparta'da elektrikli bisikletler için uygun fiyatlı akü değişimi
Isparta'da Yaya Geçidi Nöbeti etkinliği düzenlendi
Isparta'da her yerde aranan hırsız yakalandı
Isparta 32 plakalı haber olan araç yakalandı trafikten men edildi
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Yumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
ısparta yas pastaısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıısparta mobilyaisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştıIsparta'da Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı30 Eylül 2019
Karar çıktı! Vatandaşa faiziyle geri ödenecekKarar çıktı! Vatandaşa faiziyle geri ödenecek30 Eylül 2019
Uçaklarda hava polisi dönemi başlıyorUçaklarda hava polisi dönemi başlıyor01 Ekim 2019
Isparta'nın en taze ve sağlık kaynağı balıklar Gözde Balık TezgahlarındaIsparta'nın en taze ve sağlık kaynağı balıklar Gözde Balık Tezgahlarında28 Eylül 2019
EZGİ PASTANESİ ''PASTANIN HERŞEYİ'' EZGİ PASTANESİ ''PASTANIN HERŞEYİ'' 01 Ekim 2019
Isparta'da yıkılan evlerin sahiplerine belediye yenisini yapıyorIsparta'da yıkılan evlerin sahiplerine belediye yenisini yapıyor04 Ekim 2019
Yepyeni ve askılı telefon kılıfları Isparta'da Telalem'deYepyeni ve askılı telefon kılıfları Isparta'da Telalem'de01 Ekim 2019
Isparta'da uzman erbaşlar yemin ettiIsparta'da uzman erbaşlar yemin etti04 Ekim 2019
ISPARTA'DA KALP RİTİM BOZUKLUKLARINA SON!ISPARTA'DA KALP RİTİM BOZUKLUKLARINA SON!01 Ekim 2019
Isparta'da Yetim çocuklara yardım paketiIsparta'da Yetim çocuklara yardım paketi30 Eylül 2019
Isparta'da iki otomobil çarpıştıIsparta'da iki otomobil çarpıştı02 Ekim 2019
Bugün açıklandı! Kamuda yeni dönemBugün açıklandı! Kamuda yeni dönem30 Eylül 2019
Isparta'da yüzde 100 doğal gül suyu Rosemix'teIsparta'da yüzde 100 doğal gül suyu Rosemix'te04 Ekim 2019
Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'den önemli duyuıru Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'den önemli duyuıru 30 Eylül 2019
Isparta'da her yerde aranan hırsız yakalandıIsparta'da her yerde aranan hırsız yakalandı02 Ekim 2019
Isparta için meteorolojik uyarı ''Dikkatli ve tedbirli...''Isparta için meteorolojik uyarı ''Dikkatli ve tedbirli...''04 Ekim 2019
Isparta’nın da yöresel ürünleri sergileniyorIsparta’nın da yöresel ürünleri sergileniyor30 Eylül 2019
Isparta'daki 935 gramlık elma görenleri şaşırtıyorIsparta'daki 935 gramlık elma görenleri şaşırtıyor29 Eylül 2019
"Beklentimiz ekonomideki duraklamanın artı büyümeye geçeceği yönünde""Beklentimiz ekonomideki duraklamanın artı büyümeye geçeceği yönünde"28 Eylül 2019
Isparta'da KÖYDES Yatırımları DeğerlendirildiIsparta'da KÖYDES Yatırımları Değerlendirildi01 Ekim 2019