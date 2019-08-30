Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Türkiye'nin ilk örtü altı mango üretimi yapan bahçeyi gezen Rus turistler, ürünün tat ve aromasına hayran kaldı.





Rus turistler, mangoya hayran kaldı

- Rus turistler, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde örtü altı mango üretimi yapan bahçeyi gezerek, hasat yaptı

- Yerleşik Rus Liliya Mutlutürk:

- "Soğuk ülkeden geldikleri için dalında mangoyu hiç görmemişlerdi. Çok beğendiler, tat ve aromasına hayran kaldılar"

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Türkiye'nin ilk örtü altı mango üretimi yapan bahçeyi gezen Rus turistler, ürünün tat ve aromasına hayran kaldı.

Muzkent Mahallesi'nde bu yıl ilk kez hasadına başlanan mango bahçesine, Rus turistlerin katılımıyla tur düzenlendi.

Bahçeyi gezerek, üreticiden bilgi alan turistler, mango hasadı yaptı. Tat ve aromasına hayran kalan Rus turistler, ürünlerden satın da aldı.

Yerleşik Rus Liliya Mutlutürk, yaptığı açıklamada, mango bahçesine düzenlenen tura ilginin yoğun olduğunu, birçok Rus'un ilk kez dalından mango kopardığını söyledi.

Rusların tropikal meyveleri çok sevdiğini belirten Mutlutürk, "Ben Gazipaşa'da ikamet ediyorum. Ekolojik turlar düzenliyorum. Rusya'dan gelen arkadaşlarımız mangoya hayran kaldı. Soğuk ülkeden geldikleri için hiç görmemişlerdi. Çok beğendiler, tat ve aromasına hayran kaldılar." dedi.

Mango üreticisi Sefa Oğuz ise Rus turistlerin mango hasadı yaptığını belirterek, tropik meyvelere ilginin yoğun olduğunu anlattı.

"Tadını ve kokusunu çok beğendiler. Kendi ülkelerinde bu meyveler üretilemediği için ilk defa burada görmüşler. Marketten aldıklarından çok lezzetli olduğunu söylediler." diyen Oğuz, turların devam edeceğini vurguladı.



























ANTALYA (AA) -



