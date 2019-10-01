Prematüre bebekler Ali ve Serap, inadına "yaşam" dedi

Antalya'da Mustafa ve Ayşegül Çelik çiftinin 26 haftalıkken "820" ve "850" gram olarak doğan ikiz bebekleri, 81 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayata tutundu.

Prematüre bebekler Ali ve Serap, inadına "yaşam" dedi
ANTALYA
G.Tarihi: 01.10.2019 11:40
0
Isparta Düğün Salonları

Prematüre bebekler Ali ve Serap, inadına "yaşam" dedi
- Antalya'da 820 ve 850 gram ağırlığında dünyaya gelen ikiz bebekler Ali ve Serap, yaklaşık üç aylık zorlu yoğun bakım sürecinin ardından hayata tutundu
- Baba Mustafa Çelik:
- "Çok küçüklerdi, dokunmaya korkuyorduk. Savaşçı bebeklerimiz hayata tutundu. Çok mutluyuz"
- Anne Ayşegül Çelik:
- "Bebeklerimi görünce içime umut doğdu. Onların kokusunu, kalp atışını hissettim. Bu bana güç verdi. Ben de onlara güç vermeye çalıştım"
ANTALYA (AA) - SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da 26 haftalıkken 820 ve 850 gram ağırlığında hayata gözlerini açan ikiz bebekler Ali ve Serap, yaklaşık üç aylık zorlu yoğun bakım sürecinin ardından yaşama tutundu.
Serik ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki Mustafa ile 29 yaşındaki Ayşegül Çelik çifti, ilk çocuklarının ardından yeniden anne ve baba olmaya karar verdi. Bir süre sonra Ayşegül Çelik eşiyle gittiği doktor kontrolünde ikiz bebekleri olacağını öğrendi.
Büyük sevinç yaşayan Çelik çiftinin mutluluğuna, 26 haftalıkken 820 ve 850 gram dünyaya gelen bebeklerine bir şey olacağı düşüncesiyle gölge düştü.
 Hayatta kalma ihtimali düşük görülen ve Ali ile Serap ismi verilen prematüre ikizler, Olimpos Hastanesi Yenidoğan Ünitesinde tedavi altına alındı. Uzm. Dr. Ali Haydar Sever gözetiminde tedavilerine devam edilen ikizler, 81 gün sonra 2 kilo 680 ve 2 kilo 660 gram ağırlığına ulaşınca taburcu edildi. 
Çelik çifti, sürekli organ gelişimleri takip edilen bebeklerini sağlıklı şekilde kucaklarına almanın mutluluğunu yaşıyor.
- "Bebeklerimi görünce içime umut doğdu"
Baba Mustafa Çelik, AA muhabirine, zorlu bir süreç yaşadıklarını ama bu sürecin mutlu sonla neticelendiğini söyledi.
Çok küçük doğan bebeklerini gördüklerinde umutlarını hiçbir zaman yitirmediklerini anlatan Çelik, "Bebeklerimiz çok erken dünyaya geldi. Doğumun ardından yoğun bakım ünitesi önünde gözyaşı döktük. Çok küçüklerdi, Dokunmaya korkuyorduk. Savaşçı bebeklerimiz hayata tutundu. Çok mutluyuz. Bebeklerimiz şimdi gayet sağlıklı." dedi. 
Anne Ayşegül Çelik de zorlu bir dönemin ardından bebeklerini sağlıklı şekilde kucağına almanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.
Doğumdan sonra çok üzüldüğünü ancak çocuklarını ilk gördüğünde mutlu olduğunu aktaran Çelik, "Bebeklerimi görünce içime umut doğdu. Onların kokusunu, kalp atışını hissettim. Bu bana güç verdi. Ben de onlara güç vermeye çalıştım. Bebeklerim doktorlarımın desteğiyle hayata tutundu." diye konuştu. 
- Bebeklerine doktorlarının ismini verdiler 
Uzm. Dr. Ali Haydar Sever ise doğumdan sonra bebeklere yoğun bir tedavi uyguladıklarını, her organının gelişimini yakından takip ettiklerini kaydetti.
Bebeklerin zorlu süreçlerini en iyi şekilde geçirmeleri için çabaladıklarını belirten Sever, "Onları sağlıklı şekilde taburcu ettik, hastane kontrollerini sürdürüyoruz. Kiloları, sağlıkları şu an gayet iyi. Bebeklere benim ve doktor arkadaşım Serap'ın ismini verdiler. Bu bizim için onur verici. Bebekleri sağlıklı şekilde anne ve babasının kucaklarına vermek mutluluk kaynağı." ifadelerini kullandı.
Hastanenin Başhekimi Op. Dr. Fahri İslim ise yeni doğan bebekler için Sağlık Bakanlığının büyük çabaları olduğunu, bu nedenle 19 yataklı yenidoğan ünitesi kurarak özellikle riskli hamilelikleri kontrol altında tutmak ile erken doğan bebekleri sağlıklı şekilde taburcu etmek için çaba gösterdiklerini söyledi. 
 








 

 

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Uçaklarda hava polisi dönemi başlıyor
ISPARTA'DA KALP RİTİM BOZUKLUKLARINA SON!
Isparta'da KÖYDES Yatırımları Değerlendirildi
Isparta'da Yetim çocuklara yardım paketi
Isparta'da Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı
Isparta'da sahte ve kaçak içki operasyonu!
Isparta'nın her noktasında belediyeden çalışma
Bugün açıklandı! Kamuda yeni dönem
Karar çıktı! Vatandaşa faiziyle geri ödenecek
Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'den önemli duyuıru
SDÜ Rektörü Çarıkçı'dan öğrencilere yemek fiyatları açıklaması
Isparta’nın da yöresel ürünleri sergileniyor
Isparta'daki 935 gramlık elma görenleri şaşırtıyor
AFAD'dan hayat kurtaracak deprem videosu
TED Isparta Koleji'nde Kamp Ateşi Yandı
Kredi kartı kullananlar dikkat! Bugün başladı! Artık faiz oranları...
Ticaret Bakan Yardımcısı Uçarmak ITSO’da Ispartalı işadamları ile buluştu
"Beklentimiz ekonomideki duraklamanın artı büyümeye geçeceği yönünde"
Isparta'nın en taze ve sağlık kaynağı balıklar Gözde Balık Tezgahlarında
Isparta Belediye Başkanı itfaiyecilere seslendi
Ticaret Bakanı yardımcısı Uçarmak,Isparta'da
Ahşabı sanata dönüştürdü, hayalini çocuklarıyla gerçekleştirdi
ISPARTA ROYAL RESTAURANT'TAN BEYTİ SARMASI
Şehit Uzman Onbaşı Ceylan, son yolculuğuna uğurlandı
Isparta'da Uygulamalı Çevre Eğitimi Protokolü imzalandı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Yumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
ısparta yas pastaısparta çiğ köfteısparta perdeIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıısparta mobilyaiphone ekran tamiriroyal restaurantisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da motosiklet devrildi: 1 ölüIsparta'da motosiklet devrildi: 1 ölü25 Eylül 2019
Ispartalı Askerimiz şehit düştüIspartalı Askerimiz şehit düştü26 Eylül 2019
Isparta'da Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştıIsparta'da Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı30 Eylül 2019
Şehit Onbaşı Mehmet Ceylan'ın Isparta'daki evine Türk bayrağı asıldıŞehit Onbaşı Mehmet Ceylan'ın Isparta'daki evine Türk bayrağı asıldı26 Eylül 2019
Isparta'da tarihi eser kaçakçılığıIsparta'da tarihi eser kaçakçılığı25 Eylül 2019
Şehit Uzman Onbaşı Ceylan, son yolculuğuna uğurlandıŞehit Uzman Onbaşı Ceylan, son yolculuğuna uğurlandı27 Eylül 2019
Isparta'da lezzetli balık Gözde Balık Evi'nden yenirIsparta'da lezzetli balık Gözde Balık Evi'nden yenir26 Eylül 2019
Isparta’da beş saat planlı elektrik kesintisi Isparta’da beş saat planlı elektrik kesintisi 24 Eylül 2019
Isparta'da jandarmadan huzur güven uygulamasıIsparta'da jandarmadan huzur güven uygulaması26 Eylül 2019
Isparta il Sağlık Müdürü Karakaya'dan önemli bilgilendirmeIsparta il Sağlık Müdürü Karakaya'dan önemli bilgilendirme25 Eylül 2019
Isparta OBM'den önemli duyuruIsparta OBM'den önemli duyuru27 Eylül 2019
Müzik enstrümanları,ses ve ışık sistemleri Tezcan Müzik'teMüzik enstrümanları,ses ve ışık sistemleri Tezcan Müzik'te25 Eylül 2019
3 aylık indirim: 27 bin TL cepte kalacak3 aylık indirim: 27 bin TL cepte kalacak27 Eylül 2019
Isparta'nın en taze ve sağlık kaynağı balıklar Gözde Balık TezgahlarındaIsparta'nın en taze ve sağlık kaynağı balıklar Gözde Balık Tezgahlarında28 Eylül 2019
Isparta’da "dumansız araçlar" uygulaması sigara içen yandı!Isparta’da "dumansız araçlar" uygulaması sigara içen yandı!26 Eylül 2019
Isparta'da elma hasadına başlandıIsparta'da elma hasadına başlandı24 Eylül 2019
Isparta Şehir Hastanesi'ne “Bebek Dostu Hastane” ünvanıIsparta Şehir Hastanesi'ne “Bebek Dostu Hastane” ünvanı25 Eylül 2019
Isparta'da Kaçak ve Açıkta Sigara Satışına Geçit YokIsparta'da Kaçak ve Açıkta Sigara Satışına Geçit Yok24 Eylül 2019
Ahşabı sanata dönüştürdü, hayalini çocuklarıyla gerçekleştirdiAhşabı sanata dönüştürdü, hayalini çocuklarıyla gerçekleştirdi28 Eylül 2019
Karar çıktı! Vatandaşa faiziyle geri ödenecekKarar çıktı! Vatandaşa faiziyle geri ödenecek30 Eylül 2019