Antalya'da bir çocuğun oynarken yerde bulup bileğine taktığı polis kelepçesini, itfaiye ekibi keserek çıkardı.Antalya'da bir çocuğun oynarken yerde bulup bileğine taktığı polis kelepçesini, itfaiye ekibi spiral ile keserek çıkardı.Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi 5129 Sokak'ta arkadaşlarıyla oynayan 12 yaşındaki Naciye Karagün, yerde bir kelepçe buldu.Çocuğun bileğine takarak oynadığı kelepçe kilitlendi. Açmaya çalıştığı kelepçe daha da sıkılaşınca acı çekmeye başlayan Naciye, ailesinden yardım istedi. Aile de kelepçeyi çıkaramayınca ve çocuğun kolu morarmaya başlayınca polisi aradı.Polis ekibinin durumu bildirmesi üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekibi eve geldi.İtfaiyeciler genelde yüzük kesmek için kullanıldıkları küçük spiral makinesiyle kelepçeyi kesmeye başladı.Kesme işlemi sırasında kelepçenin ısınması nedeniyle şırıngayla sık sık çocuğun bileğine su döküldü. Gözyaşı döken çocuk, ekibin yaklaşık 15 dakika süren titiz çalışması sonucu kelepçeden kurtuldu.Naciye Karagün, AA muhabirine, sokakta arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada kumun içinde kelepçe bulduğunu söyledi.Karagün, "Kelepçenin gerçek olup olmadığını öğrenmek için taktım ama gerçekmiş, kilitlendiği için de çıkartamadım. Canım çok acıdı ve korktum. Kelepçeden beni kurtaran itfaiyecilere teşekkür ediyorum." dedi.ANTALYA (AA) -