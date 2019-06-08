Antalya'da, Ramazan Bayramı tatili dönüşü nedeniyle yoğunlaşan trafik, helikopterle havadan denetlendi. Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığından havalanan helikopterde bulunan İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Şentürk Kurt ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Amiri Hüseyin Koçluk, Antalya'yı diğer büyük şehirlere bağlayan kara yollarındaki trafik yoğunluğunu denetledi.Antalya'da, Ramazan Bayramı tatili dönüşü nedeniyle yoğunlaşan trafik, helikopterle havadan denetlendi.Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığından havalanan helikopterde bulunan İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Şentürk Kurt ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Amiri Hüseyin Koçluk, Antalya'yı diğer büyük şehirlere bağlayan kara yollarındaki trafik yoğunluğunu denetledi. Helikoptere bindirilen basın mensupları, bayram trafiğini havadan görüntüledi.Bayram tatilini tamamlayarak dönüş yoluna geçen tatilcilerin Antalya-Mersin güzergahındaki Aksu, Serik, Manavgat, Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde yoğunluğa neden olduğu ancak trafiğin akıcı ilerlediği dikkati çekti.Trafik polisi ve jandarma trafik ekiplerinin yol güzergahları boyunca kurduğu uygulama noktalarının da havadan denetlendiği uygulamada, ekiplerden anlık durumla ilgili bilgi alındı.İl Jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğünce ortaklaşa yapılan denetimlerde 100 trafik ve 130 asayiş polis ekibindeki 470 personelin görev yaptığı belirtildi.Bugün yapılan saat 11.30 -13.30 arasındaki denetimlerde, kural ihlali yaptığı tespit edilen 26 araç sürücüsüne toplam 4 bin 205 lira para cezası uygulandığı, 2 aracın ise trafikten men edildiği bildirildi.ANTALYA (AA) -