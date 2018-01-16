O BELEDİYEDEN HASTA YATAĞI DESTEĞİ

- Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kumluca ilçesi’nde yatağa bağımlı vatandaşlara hasta yatağı desteği verdi.Büyükşehir Belediyesi Kumluca'nın Cumhuriyet, Karşıyaka, Göksu Mahallelerinde yatağa bağımlı olarak yaşamlarını sürdüren 3 vatandaşa hasta yatağı yardımında bulundu.Büyükşehir Belediyesi Kumluca Koordinatörü Yusuf Evran, “Kumluca’da yaşayan hastaların hasta yatağı olmadığı için yer döşeğinde yaşayan ihtiyaç sahiplerine hasta yatağı yardımı gerçekleştirdik. Göreve geldiğimiz ilk günden bugüne insana değer veren projeler ile hareket ediyoruz” dedi.ANTALYA (İHA)