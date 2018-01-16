Özel Güvenlik Görevlilerine Polis Başmüfettişlerinden Eğitim

- Özel Güvenlik Görevlilerine Eğitim

Antalya'daki özel güvenlik görevlilerine, polis başmüfettişleri tarafından eğitim verilecek.

Antalya Emniyet Müdürlüğü, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı doğrultusunda Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, kentteki özel güvenlik görevlilerine bilgi, beceri, tecrübe ve sunulan güvenlik hizmetinin kalitesinin artırılması amacıyla eğitim verecek. 16 Ocak ile 31 Mart 2018 tarihlerinde Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nda görevli polis başmüfettişleri tarafından Antalya'da bulunan özel güvenlik görevlilerine, etkili iletişim, genel kollukla ilişkiler ve aidiyet duygusunun geliştirilmesi, güvenlik tedbirleri, özel güvenlik hukuku ile mevzuata gelen yetki, sorumluluk ve idari yaptırımlar konularında eğitim verilecek.

Ayrıca, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) yetkilileri tarafından da bilinçlendirme eğitimi verilecek.





ANTALYA (İHA)

