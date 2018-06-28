Minik Elif'in annesinin hedefi 1 milyon imza

Minik Elif'in annesinin hedefi 1 milyon imza
ANTALYA 0
Isparta Düğün Salonları
  - Minik Elif'in annesinin hedefi 1 milyon imza   
  - Yanlış tedavi iddiasıyla yüzde 93 engelli kaldığı öne sürülen 4 buçuk yaşındaki Elif Toprak için change.org üzerinden başlatılan kampanyada 100 bin imzaya yaklaşıldı 
  - Anne Semra Nergiz:   
  - "Adalet yerini buluncaya kadar kampanyamız devam edecek"   
  - "Hedefimiz 1 milyon imza"   
 
 Antalya’da erken doğum sonrası yanlış tedavi iddiasıyla iç organlarından yüzde 93 engelli kaldığı ileri sürülen 4 buçuk yaşındaki Elif Toprak için 89 bin imza toplandı. 1 milyon imza hedefi koyan Elif’in kampanyasına çok sayıda ünlü isimler de destek verirken, Megastar Tarkan da albüm, resim ve posterlerini Elif'e göndererek hayalini kuran küçük kızı sevindirmişti.   
  4 buçuk yıl önce Antalya’daki özel bir hastanede dünyaya gelen Elif Toprak, solunum sıkıntısı nedeniyle 33 gün kuvözde kaldı. Bu sırada minik Elif’e umbilikal ven kateteri (göbekten damar yolu işlemi) uygulandı. İşlemin ardından 33 gün boyunca hastanede kalan Elif, taburcu edildikten sonra annesi Semra Nergiz ile evlerine gitti. Bir ay boyunca herhangi bir sıkıntı yaşamayan Elif, sürekli kusmaya başlayınca annesi tekrar tedavi gördüğü hastaneye götürdü. Burada 75 gün daha tedavi gören minik Elif’e iddialara göre teşhis konmadı. Bunun üzerine Hacettepe Üniversitesine giden acılı annenin kızına, göbekten damar yolu işlemine bağlı portal hiper tansiyon ve özafagus mide varisleri teşhisi kondu. Tedavisine hızla başlanan Elif, 4 buçuk yaşına kadar 5 kez mide kanaması geçirdi, 9 kez endoskopi işlemi gördü ve 21 kez ameliyat geçirdi. 
 
  Tarkan yüzünü güldürmüştü 
  Teşhisin ardından konuyu yargıya taşıyan anne, Change.org üzerinden de ‘Elif Toprak için Adalet istiyoruz’ başlığıyla imza kampanyası başlattı. Yaklaşık 6 ay önce başlatılan kampanyada Haziran ayı sonu itibariyle 89 bin imza toplandı. Kampanyaya aralarında Cem Adrian, Fulden Uras, Kutsi, Yeşim Salkım ve Ezgi Mola gibi isimlerin yer aldığı çok sayıda ünlü de destek verdi. Sanatçılara teşekkür eden anne Semra Nergiz, kızının bir Tarkan aşığı olduğunu dile getirmişti. Megastar da buna karşılık içerisinde "Elif'e en kocaman öpücük ve sevgilerle" notunun da yer aldığı albüm, resim ve posterleriyle dolu bir koli göndermiş, Elif ile annesi de adeta mutluluktan havalara uçmuştu. 
 
  "Hedefimiz 1 milyon imza" 
  Adalet için başlattığı kampanyada gösterilen destekten dolayı herkese teşekkür ettiğini ifade eden anne Semra Nergiz, ilk aşamada 150 bin imzaya ulaşmak istediklerini ancak asıl hedeflerinin 1 milyon imza olduğunu söyledi. Kızının yanlış tedavi edildiğini iddia eden Nergiz, bu durum sonrası Elif’in iç organlarından yüzde 93 engel oluştuğunu ve sık sık mide kanamaları geçirdiğini söyledi. Kızı için adalet aramaya devam edeceğini söyleyen Nergiz, kampanyaya desteğin devam etmesi temennisinde de bulundu. 
 
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İHA
                                         
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