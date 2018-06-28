‘Enerjinin Yıldızları’ projesi için protokol imzalandı

‘Enerjinin Yıldızları’ projesi için protokol imzalandı
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Isparta Düğün Salonları

  - ‘Enerjinin Yıldızları’ projesi için protokol imzalandı 
  - ‘Enerjinin Yıldızları’ projesi kapsamında 120 öğrenciye eğitim verilecek 
 
- 'Enerjinin Yıldızları' projesi kapsamında üç okulda kurulacak yüksek gerilim dalı bölümünde yaklaşık 120 öğrenciye de eğitim verilecek. 
  Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) ve Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ), mesleki iş birliği protokolüne imza attı. Elektrik dağıtım sektörünün yetişmiş eleman ihtiyacı için harekete geçen BEDAŞ, AEDAŞ ve ÇEDAŞ, ‘Enerjinin Yıldızları’ projesini başlattı. İlk adım olarak Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile yüksek gerilim alanında ihtiyaç duyulan nitelikli eleman ihtiyacına çözüm üretmek için Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü’ne imza atıldı. Yüksek gerilim alanında sektörde duyulan nitelikli personel açığını kapatmayı hedefleyen mesleki eğitim iş birliği protokolünün imza töreninde Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri Gülay, AEDAŞ adına Yönetim Kurulu Üyesi Arzu Hatice Atik, BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit ve ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa da hazır bulundu. 
  İstanbul, Antalya ve Sivas’ta üç okulda kurulacak yüksek gerilim dalı bölümünde yaklaşık 120 öğrenciye laboratuvar ortamında eğitim imkanı sağlanacak. Öğrencilere BEDAŞ, AEDAŞ ve ÇEDAŞ’ta staj imkanı sunulurken, en başarılı en az 30 öğrenciye aylık 500 TL burs verilecek. Aynı zamanda üç dağıtım şirketinin yönetici ve teknik personeli de mentorluk yaparak deneyimlerini paylaşacak. 
   
  Üç Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesine, yüksek gerilim laboratuvarı 
  Proje kapsamında İstanbul’un Avrupa Yakası, Antalya ve Sivas’ta üç mesleki ve teknik Anadolu lisesi seçilerek yüksek gerilim laboratuvarı kurulması planlanıyor. Bu amaçla İstanbul Bayrampaşa’da İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Antalya’da Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sivas’ta ise Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, pilot okul olarak seçildi. Bu okullarda 10’uncu sınıf öğrencileri, bir sonraki eğitim döneminde yüksek gerilim dalını seçebilecek. Böylece yaklaşık 100-120 kadar öğrencinin laboratuvarda eğitim almasına imkan sağlanacak. 
  Malzeme fiyatlarının yüksek olması ve sektörden yeterli destek alamadığı için meslek liselerinin elektrik bölümünde tercih edilmeyen yüksek gerilim dalı da bu proje sayesinde yeniden eğitim sistemine kazandırılmış olacak. Avrupa Birliği ülkelerindeki standartlarda kurulacak laboratuvarlarla yüksek gerilim dalını tercih eden öğrencilere, elektriğin üretilmesinden iletim ve dağıtımına kadar tüm kademeleri uygulamalı olarak öğretilecek. 
 
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İHA
                                         
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