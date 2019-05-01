Antalya'nın doğa harikası falez plajlarından İnciraltı'nda sezon başladı.Muratpaşa Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 625 metrekarelik ahşap platform yaklaşık bir aylık çalışmayla sökülerek yeniden monte edildi. Tuvaletlerden soyunma kabinlerine tüm ünitelerde bakım ve onarım çalışması gerçekleştirildi.Açıklamada görüşlerine yer verilen Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yeni turizm sezonunda falez kıyı bandında yer alan tüm plajlarında Mavi Bayrak dalgalandırmayı hedeflediklerini belirtti.Falez bandında belediyenin beş plajının bulunduğunu, geçen yıl dördünün Mavi Bayrak aldığını hatırlatan Uysal, "Koruma ve kullanma dengesi içinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla falez kıyı bandı gerçek bir yaşam alanı haline geldi. Falez plajlarımız da bu çalışmalarımızın önemli bir bölümü. Komşularımızın büyük beğenisini kazanan ve yoğun olarak kullandığı falez plajlarımız yeni sezonda da gözde olacak." ifadelerini kullandı.ANTALYA (AA) -