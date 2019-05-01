​Köprülü Kanyon'da 1 milyon maceracı beklentisi

​Köprülü Kanyon'da 1 milyon maceracı beklentisi
ANTALYA 0
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Denizi, güneşi, sahilleri, tarihi ve kültürü ile dünyanın dört bir köşesinden turist çeken turizmin başkenti Antalya, macera ve adrenalin arayan misafirlerine rafting yapma imkanı da sunuyor. Türkiye'nin en önemli rafting rotalarından biri olan Köprülü Kanyon Milli Parkı içerisindeki Köprüçay, tatil için Antalya'yı tercih eden ve farklı heyecanları denemek isteyenlerin adresi haline geldi. Kentin kavurucu sıcağında bile yaylalarından akan soğuk sularda şişme botlarla kürek çekilerek yapılan rafting sezonu başladı.

Köprülü Kanyon'da 1 milyon maceracı beklentisi
- Dünyanın önde gelen turizm merkezlerinden Antalya, deniz, kum, güneş, tarih ve kültür turizminin dışında yılın 8 ayında macera ve adrenalin tutkunu misafirlerine de rafting heyecanı sunuyor
- Beşkonak Karabük Turizmi Geliştirme Kooperatifi Başkanı Refik Armağan:
- "Rafting macera sporu anlatılmaz, yaşanır"
- "Geçen yıl yerli ve yabancı 700 bin kişiyi ağırladık, bu yıl yüzde 30'un üzerinde bir artış bekliyoruz"

Dünyanın hemen her yerinden turist ağırlayan Antalya, macera ve adrenalin arayan misafirlerine rafting yapma imkanı da sunuyor. 

Türkiye'nin en önemli rafting rotalarından biri olan Köprülü Kanyon Milli Parkı içerisindeki Köprüçay, tatil için Antalya'yı tercih eden ve farklı heyecanları denemek isteyenlerin adresi haline geldi. 

Kentin kavurucu sıcağında bile dağların zirvelerinden doğduğu için buz gibi soğuk akan ırmaklarında yapılan rafting sezonu başladı.

Köprüçay'a gelen turistler, önce parkur hakkında rehberlerden bilgi alıyor, ardından can yeleği, kask ve su ayakkabısını giyip bot ve kanolara binmek için başlangıç noktasına yürüyor.

Rafting heyecanını doyasıya yaşayan turistler, parkur süresince yüzme molası ve yemek molası veriyor. Yaklaşık 13 kilometre uzunluğundaki parkuru, 3-4 saatte tamamlayan adrenalin tutkunları, Köprüçay'daki tarihi köprüde de fotoğraf çektiriyor.  

Eğlence amacıyla günübirlik yapılan adrenalin dolu bir macera sporu olarak değerlendirilen rafting, yerli ve yabancı turistlere unutulmaz anlar yaşatıyor.

- "Bu yıl yüzde 30'un üzerinde artış bekliyoruz"

Beşkonak Karabük Turizmi Geliştirme Kooperatifi Başkanı Refik Armağan, AA muhabirine, mart ayının ortasından, havalar güzel gittiği takdirde 15 Kasım'a kadar bölgede rafting yapılabildiğini söyledi. 

Sezonu başlattıklarını dile getiren Armağan, "Geçen yıl yerli ve yabancı 700 bin kişiyi ağırladık, bu yıl yüzde 30'un üzerinde bir artış bekliyoruz. Yani ziyaretçi beklentimiz bir milyona yakın" dedi.

En fazla Rusya'dan, ardından Almanya ve İngiltere gibi Avrupa ülkelerinden gelen turistlerin raftinge ilgi gösterdiğini belirten Armağan, Ortadoğu ülkelerinden de yoğun misafirlerin geldiğini kaydetti.

Özellikle son yıllarda Türklerin de raftinge ilgi göstermeye başladığını dile getiren Armağan, "Türk misafirlerimizde artış okullar tatile girdiği dönemde yaşanıyor. Yaz sezonunda yüzde 25'lik bir kısmını Türkler oluşturuyor. Özellikle Türk misafirlerimizin gelip bu heyecanı yaşamalarını istiyoruz. Rafting macera sporu anlatılmaz yaşanır." diye konuştu. 

Engelli rafting tutkunlarının da olduğunu söyleyen Armağan, tekerlekli sandalyeleri ile gelip, botlara bindirildiğini kaydetti.

Botların 2, 6, 8 ve 12 kişilik olduğunu ve her botta bir rehber bulunduğunu anlatan Armağan, 6 yaşından itibaren isteyen herkesin rafting yapabildiğini belirtti.

Ücretlerin de makul düzeyde olduğunu ifade eden Armağan, "Yerli turistler için yemek, ulaşım ve rafting etkinliği 80 liraya, yabancı turistlere ise 17 avro civarında." ifadesini kullandı. 

- 53 ayrı işletme hizmet veriyor

Köprülü Kanyon'da rafting hizmeti veren 53 işletme olduğunu belirten Armağan, herkesi rafting yapmaya davet etti.  

Almanya'dan tatil için Antalya'ya gelen ve rafting heyecanını yaşayan Sabrina Wardenburg, sık sık Antalya'ya geldiğini ama ilk defa rafting yaptığını söyledi. Antalya'yı ve Köprülü Kanyon'u çok beğendiğini dile getiren Wardenburg, "Eşsiz doğa güzelliğinin içinde macera ve adrenalini dorukta hissediyoruz, çok güzel bir spor. İlk defa denedim çok beğendim, sık sık yapacağım." diye konuştu. 

İngiltere'den arkadaşı Rebecca St Barbe ile gelen Heather Hughes de daha önce de tatil için Antalya'yı tercih ettiğini belirtti. Denizin, güneşin ve doğanın çok güzel olduğunu anlatan Hughes, raftingin de çok ayrı bir heyecan yaşattığını söyledi.

- "Antalya'yı seviyorum, 3 yıldır geliyorum"

Raftingi herkese tavsiye eden Hughes, "Harika bir duygu, Antalya'yı ve raftingi çok seviyorum, 3 yıldır geliyorum." ifadesini kullandı. 

Almanya'dan ailesi ile gelen Tommy Leontji de her yıl Türkiye'ye geldiklerini anlattı. Burayı çok beğendiklerini ifade eden Leontji, "Burası bir harika, yılda iki defa geliyoruz. Geldiğimizde de rafting yapıyoruz. Su çok güzel, adrenalin harika." değerlendirmesinde bulundu.

























ANTALYA (AA) - HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - 
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