Gelinliğiyle sandık başına gitti

Gelinliğiyle sandık başına gitti
ANTALYA 0
Isparta Düğün Salonları

  - Gelinliğiyle sandık başına gitti   
 
Antalya’nın Alanya ilçesinde yeni evlenecek olan çift, gelinlik ve damatlıklarıyla sandık başına gelerek oy kullandı.   
  Düğün günleri seçim günüyle çakışan Alanya Belediyesinde memur olarak görev yapan 26 yaşındaki Büşra Masatlı ile 27 yaşındaki Ali Gök, oylarını kullanmak için  gelin arabasıyla Alanya Fevzi Alaettinoğlu Lisesine geldi. Gelinlik ve damatlıklarıyla sandık görevlilerine kayıt yaptıran çift, 1154 numaralı sandıkta oylarını kullandı. Gelin Büşra Masatlı, “Seçimlerimiz tüm Türkiye’ye hayırlı olsun. Düğün günümüze denk gelmesi bizim için hoş bir anı oldu. Umuyoruz ki bu günümüz gibi her günümüz düğün havasında geçer” diyerek oyunu sandığa attı.  
  Oylarını kullanan çift, ‘Aşk ittifakı’ yazan gelin arabalarına binerek düğün salonuna gitti. 
 
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İHA                        
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