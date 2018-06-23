Antalya’da domates fiyatları yüzde 400 arttı

Antalya’da domates fiyatları yüzde 400 arttı
ANTALYA 0
Isparta Düğün Salonları
 
  - Antalya’da domates fiyatları yüzde 400 arttı 
  - Antalya’da ‘tuta’ domates fiyatlarına tavan yaptırdı 

 - Antalya Toptancı Hali'nde domatesin fiyatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine gören yüzde 400 arttı. Artışa Antalya’da "domates güvesi" denilen "tuta absoluta" hastalığı nedeniyle seralarda binlerce ton domatesin kuruması ve çiftçinin geçtiğimiz yıla oranla 2 ay önce domatesini sökmesinin neden olduğu bildirildi. 
  Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali günlük fiyat listesi açıklandı. Meyve ve sebzenin hal fiyatlarının yer aldığı listede domatesin kilogramı geçtiğimiz yıla oranla yüzde 400 artarak 3-3,5 TL'den alıcı buldu. Örtü altı üretimin merkezinde yer alan çiftçilerin, 2009 yılında Güney Avrupa üzerinden Türkiye’ye giren ‘tuta absoluta’ hastalığına karşı yenik düştüğü belirtildi. "Domates güvesi" denilen "tuta absoluta" adlı hastalık, 2015 yılında yaşanan Rus krizinden sonra domates üreticisini zarar ettiren en önemli faktör oldu. 
  Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise domates Antalya Toptancı Hali’nde 70 kuruştan alıcı buluyordu.  
 
  "Geçen yıla oranla fiyatlar yüzde 400 arttı" 
  Çiftçiler, hastalık nedeniyle binlerce ton domateslerini sökmek zorunda kaldı. Sökemeyenler ise domatesleri dalında kurumaya bıraktı. Çiftçiler, 'tuta' kelebeğinin yok edilmesinde kullandıkları ilaçların tesir etmemesi üzerine ilaçların araştırılması için Aksu Tarım İlçe Müdürlüğüne de dilekçe verdi. Antalya Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akcan, "Tuta çiftçimizi bitirdi. Geçen yıla oranla fiyatlar yüzde 400 arttı. Hale gelen ürün ise yüzde 100 düştü. Önümüzdeki iki ay içerisinde domates fiyatları soğan ve patates fiyatlarını geçecek. Böyle giderse ‘tuta’ üreticinin de tüketicinin de cebini çok yakacak. Tuta üreticiyi bitirdi. Domatesler olduğu gibi serada kaldı. Çiftçimiz domatesini toplayamadan söktü" açıklamasını yaptı. 
 
AW426812_01AW426812_02AW426812_03AW426812_04AW426812_05AW426812_06


İHA
                                         
Yazdır
ISPARTA HABER
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da girişimcilere SDÜ'den büyük müjde!
Eğirdir Gölü'nde 78 ton kerevitin yarısı canlı kurtarıldı
Eğirdir Dağ Komando Okulu’nda Türkiye ve 5 farklı ülke subayları bröve taktı
İkinci bayram ikramiyesinin detayları belli oldu
Isparta'da Narkotik Operasyon!
BUTSO ve ITSO'dan işbirliği mesajı
Isparta Atatürk Parkı belediye işletmeciliğinde hizmete açıldı
Isparta’da 24 Haziran Seçimleri hazırlığı
Traktörün altında kalan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Isparta'da Nüfus Müdürlüğü’nün ‘Geçici Kimlik Belgesi’ mesaisi
Isparta'da travesti fuhşuna polis baskını
ISPARTA'DA GÜLKÖŞK HİZMETE BAŞLIYOR
İzinlerle ilgili çok önemli değişiklik!
Patates ve soğana müdahale geliyor
Asgari ücret destek tutarı belli oldu
Öğrencilere 3 ayda 4 bin 809 TL
Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
Hayvan otlatan çoban, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti
Isparta Belediyesi, Atatürk Parkını kendi işletecek
Isparta Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünün Basın Bülteni​
Öğrenciler dikkat! Yeni dönem başlıyor
Maaşlar 637 TL, ikramiyeler 27 bin TL artacak
Son 1261 gün emekliliği belirler
Uluborlu'ya dışarıdan kiraz girişi yasaklandı
Isparta itfaiyesinden yılan operasyonu
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
En az yakıt tüketen araçlar 2018En az yakıt tüketen araçlar 2018
ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018
Türkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'daTürkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'da
Beyin yakan bulmacalarBeyin yakan bulmacalar
ISPARTA SAN-TEK FUARINDAN ÇOK ÖZEL KARELERISPARTA SAN-TEK FUARINDAN ÇOK ÖZEL KARELER
Atlı timin kadın süvarileriAtlı timin kadın süvarileri
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En az yakıt tüketen araçlar 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018Türkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'daBeyin yakan bulmacalarISPARTA SAN-TEK FUARINDAN ÇOK ÖZEL KARELERAtlı timin kadın süvarileri
ISPARTA GÖZ HASTANESİISPARTA İÇ GİYİMISPARTA PVC BayileriISPARTA OTO EKSPERTİZisparta perdeISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Güneykent'te coşku dolu hasat festivaliGüneykent'te coşku dolu hasat festivali17 Haziran 2018
Hayvan otlatan çoban, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti Hayvan otlatan çoban, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti 21 Haziran 2018
Isparta Belediyesi, Atatürk Parkını kendi işletecekIsparta Belediyesi, Atatürk Parkını kendi işletecek20 Haziran 2018
Çalışanlar dikkat! 4 gün izin hakkınız varÇalışanlar dikkat! 4 gün izin hakkınız var18 Haziran 2018
Güneykent 4. Gül Hasat Festivali başladıGüneykent 4. Gül Hasat Festivali başladı17 Haziran 2018
Isparta Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünün Basın Bülteni​Isparta Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünün Basın Bülteni​20 Haziran 2018
Isparta’ya kuvvetli yağış uyarısı!Isparta’ya kuvvetli yağış uyarısı!18 Haziran 2018
Yeni dönem başladı! Artık satamayacaklarYeni dönem başladı! Artık satamayacaklar19 Haziran 2018
Isparta'da travesti fuhşuna polis baskını Isparta'da travesti fuhşuna polis baskını 21 Haziran 2018
Erdoğan talimat verdi! Askerlikte yeni modelErdoğan talimat verdi! Askerlikte yeni model18 Haziran 2018
Maaşlar 637 TL, ikramiyeler 27 bin TL artacakMaaşlar 637 TL, ikramiyeler 27 bin TL artacak20 Haziran 2018
Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyorMilyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor21 Haziran 2018
Patates ve soğana müdahale geliyorPatates ve soğana müdahale geliyor21 Haziran 2018
İzinlerle ilgili çok önemli değişiklik!İzinlerle ilgili çok önemli değişiklik!21 Haziran 2018
Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulunduYalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu19 Haziran 2018
Deniz bisikletiyle göle açılan İranlı genç hayatını kaybetti Deniz bisikletiyle göle açılan İranlı genç hayatını kaybetti 16 Haziran 2018
Traktörün altında kalan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Traktörün altında kalan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti 22 Haziran 2018
Asgari ücret destek tutarı belli olduAsgari ücret destek tutarı belli oldu21 Haziran 2018
Son 1261 gün emekliliği belirlerSon 1261 gün emekliliği belirler20 Haziran 2018
Isparta itfaiyesinden yılan operasyonu Isparta itfaiyesinden yılan operasyonu 20 Haziran 2018