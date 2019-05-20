Galatasaray'ın, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etmesi Antalya'da sevinçle kutlandı.Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte çok sayıda sarı kırmızılı taraftar Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Ellerinde bayraklarla takımları lehine tezahürat yapan taraftarlar meşale yaktı, havai fişek attı.Araçlarıyla 100. Yıl. Caddesi'ne gelen çok sayıda taraftar korna çalarak şampiyonluk sevincini yaşadı.Kutlamalar nedeniyle zaman zaman trafikte yoğunluk oluştu.ANTALYA (AA) -