Antalya'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında, 400 metrelik Türk bayrağı eşliğinde fener alayı düzenlendi.Antalya'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında, 400 metrelik Türk bayrağı eşliğinde fener alayı düzenlendi.Antalya Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen fener alayı, Konyaaltı varyantından başladı. Ellerinde bayrak, döviz ve Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafları bulunan binlerce kişi, varyantta bir araya geldi.Etkinliğe katılanlar 400 metre uzunluğunda Türk bayrağı açarak, ellerindeki meşalelerle 2 kilometre yürüdü. Varyantta oluşan görüntü, yerli ve yabancı turistlerin beğenisini topladı.Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ardından şarkıcı Şebnem Ferah konser verdi.ANTALYA (AA) -