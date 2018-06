) - Breaking, hip hop, popping, house dance gibi türleri içeren sokak dansı turnuvası Red Bull Dance Your Style 1 Temmuz'da Türkiye'ye geliyor. Dans edecekleri şarkıyı piste çıktıkları anda öğrenen 16 dansçıdan kazanan izleyicilerin oylarıyla belirlenecek. Yarışma saat 18.00’da Antalya Konyaaltı Olbia Meydanı’nda başlayacak.İzleyicinin jüri olduğu yarışma Red Bull Dance Your Style İtalya, Fransa ve Japonya gibi ülkelerin ardından bu pazar günü Antalya’ya geliyor. Breaking, hip hop, popping, house dance gibi sokak dansı stillerinin sergileneceği yarışmada kadın ve erkek dansçılar birer dakikalık performanslar sahneleyerek kozlarını paylaşacak. Davet edilen 16 dansçı Antalya’da piste çıktıkları an çalacak şarkıda hünerlerini sergilerken, seyirciler en çok beğendikleri dansçıyı oylayarak yarışmanın heyecanına ortak olabilecek. Yarışma süresince Ed Sheeran’dan Nirvana’ya pek çok sevilen ismin hit parçaları da dansçılar için çalınacak. Iron Fist’in DJ kabininde olacağı etkinliğin MC’liğini Cihan Ceylan üstlenecek.Daha önce İtalya’nın tarihi kenti Milano, Fransa’nın başkenti Paris ve Japonya’nın Tokyo şehrinde düzenlenen Red Bull Dance Your Style, gittiği ülkelerde izleyicilerden büyük beğeni topladı. Antalya Konyaaltı Olbia Meydanı’nda kurulacak dans pistinde Akay, Aydan, Biser, Burcu, Can, Destina, Edwin, Ezgilu, Gülay, Jemray, Koray Horu, Mr. Didi, Sergen, Uchicha Fox ve Volkan One Shot, kozlarını paylaşacak. Red Bull Dance Your Style, 1 Temmuz Pazar günü saat 18.00’de dans severleri unutamayacakları performanslara tanık olmaya davet etti.İHA