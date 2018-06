- Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde eğitim veren bir okul, sürdürdüğü çevreci 6 projenin 5’ini uluslararası düzeyde yürütüyor.Antalya Konyaaltı ilçesinde eğitim veren HAS Okulları, çevre alanında 5’i uluslararası olmak üzere 6 çevreci projeyi sürdürüyor. Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı’na (FEE) üye Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) ile okulun ortaklaşa sürdürdüğü projeler arasında ‘Uluslararası Eko-Okullar Programı’, ‘Uluslararası Toyota Büyük Bitki Araştırması Projesi’, ‘Uluslararası Okullarda Orman Programı’ ile ‘Uluslararası Çevrenin Genç Sözcüleri’ bulunuyor. Okul, ‘Ulusal Temiz Okul, Sağlıklı Okul Projesi’ni ise Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile birlikte yürütüyor. Okulun Milli Eğitim Bakanlığı ve Avrupa ortaklı ‘eTwinning’ projesi ise ‘Let’s Save the Planet (Gezegeni Koru)’.HAS Okulları’nın kurucusu Derya Halil Kaya, eğitimdeki başarılarını önemli çevre projeleriyle taçlandırdıklarını belirterek, “Antalya’da eğitimde bir marka oluşturduk. Bu markamızı yaşanabilir çevre değerleriyle hayata geçirdik. Bu kapsamda 14 dönümlük bir alanda eğitim çiftliğimiz olan okulumuzu kurduk. Şimdi de eğitim ve çevre hassasiyetiyle oluşturduğumuz bu yapının meyvelerini topluyoruz. Antalya’da aynı anda 6 çevre projesi yürüten başka okul yok. Her şey geleceğimiz olan çocuklarımız için” dedi.İHA