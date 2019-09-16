Antalya'da turistlerin deniz paraşütüyle palmiyeye çarpması

- Yaralanan Rus turistlerden biri, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

Antalya'da bindikleri deniz paraşütünün halatının kopması sonucu rüzgarla havada savrulan ve bir otelin palmiyelerine çarpan 2 Rus turisten biri, hayatını kaybetti.

Ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırılan Mark Mitrafanov, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayda yaralanan diğer Rus turist Valentina Kulishova'nın ise taburcu edildiği bildirildi.

Öte yandan olayla ilgili gözaltına alınan su sporları firmasının sahibi H.S. ile çalışanı F.M.Ç, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Konyaaltı ilçesinde, cumartesi günü şiddetli rüzgar nedeniyle halatı kopan deniz paraşütü yaklaşık 300 metre savrulmuş, 5 yıldızlı bir otelin palmiyelerine takılan paraşütteki 2 Rus turist yaralanmıştı.



ANTALYA (AA) -

