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Aatıf Chahechouhe'nun şampiyonluk favorisi Fenerbahçe

Antalyaspor'un Faslı futbolcusu Aatıf Chahechouhe, "Şampiyon olabilecek takımlar sıralamasında birinci sıraya Fenerbahçe'yi koyarım." dedi.

Aatıf Chahechouhe'nun şampiyonluk favorisi Fenerbahçe
ANTALYA
G.Tarihi: 18.09.2019 19:03
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Isparta Düğün Salonları

ANTALYA - Antalyaspor'un Faslı futbolcusu Aatıf Chahechouhe, Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı olarak eski takımı Fenerbahçe'yi gördüğünü söyledi.

Demir Grup Sivasspor'un 2012-2013'te Bulgaristan'ın Chernomorets takımından transfer etmesiyle Türkiye'ye ayak basan Aatıf Chahechouhe, 8 sezondur Türkiye'de futbol oynuyor.

Türkiye'de Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor'dan sonra Antalyaspor'un formasını terleten 33 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de 61, Türkiye Kupası'nda ise 9 gol kaydetti.

Faslı oyuncu, Sivasspor formasıyla 2013-2014 sezonunda attığı 17 golle gol kralı olmayı başardı.

"Elimizden geleni yapacağız"

Aatıf Chahechouhe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çaykur Rizespor'dan transfer olduğu Antalyaspor'a çabuk uyum sağladığını belirtti.

Sezonun ilk dört maçında bir galibiyet, iki beraberlikle 5 puan topladıklarını aktaran Chahechouhe, genel olarak oynadıkları oyundan memnun olduğunu, ilerleyen dönemde daha da iyi olacaklarını söyledi.

Aatıf Chahechouhe, kırmızı-beyazlı takımın geçen sezon ligi 7. sırada bitirdiğini, bu sezon da aynı başarıyı sürdürmek istediklerini belirterek, "Sportif direktörümüz, hocamız, başkanımız olsun herkesin ortak hedefi, ligi bitirebileceğimiz en iyi yerde bitirmek. İnşallah amacımız geçen sezonun üstüne koyup iyi bir şekilde bitirmek. Bunu gelecek gösterecek. Biz de elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

"Beşiktaş'ın işi zor"

Faslı oyuncu, 2019-2020'de şampiyonluk yarışının çok çetin geçeceğini belirterek, yenilenen kadrosuyla Fenerbahçe'yi bir adım önde gördüğünü ifade etti.

Fenerbahçe'nin iyi bir takım kurduğunu aktaran Chahechouhe, "Onun haricinde Galatasaray tabii ki şampiyonluğa asılacaktır. Takım olarak iyi oyunculara ve iyi bir kadroya sahipler. Trabzonspor'u da unutmamak gerekiyor. Onlar da sürpriz yapabilecek potansiyele sahipler. Ancak şampiyon olabilecek takımlar sıralamasında birinci sıraya Fenerbahçe'yi koyarım. İkinci sıraya Galatasaray'ı koyarım. Trabzonspor'u sürpriz yapabilecek takım olarak değerlendirebiliriz. Beşiktaş'ın ise işi zor. Çünkü Fenerbahçe'nin kadrosu daha iyi." değerlendirmesinde bulundu.

"Vatandaşlık başvurumda son aşamaya gelindi"

Süper Lig'in fiziksel güce dayalı zor bir lig olduğunu dile getiren Chahechouhe, "Buraya alıştım. Altyapı tesisleri, statları, insanların futbola bakış açısı olsun, futbolun çok güzel karşılandığı bir ülke. Ben de bu ülkede futbol oynamaktan çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Aktif futbolu bıraktığında Türkiye'de yaşamaya devam etmek istediğini vurgulayan Aatıf Chahechouhe, "Bu ülkeyi seviyorum. Sadece benim için değil, eşim ve çocuklarım için de yaşanabilecek güzel bir ülke. Geleceği olan bir ülke. Vatandaşlık başvurumda son aşamaya gelindi. İnşallah çok geç olmadan ben ve ailem Türk vatandaşı oluruz." diye konuştu.

"Türkiye transferde sabırsız"

Avrupa'da futbolcu, teknik adam ve yönetimlerin transferde sabırla ve bir plana uygun şekilde hareket ettiğini dile getiren Chahechouhe, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki acelecilik, sabırsızlık nedeniyle bazen takıma sabır gösterilemiyor. Dolayısıyla lig başladıktan 4-5 hafta sonra, çok fedakarlık yapılarak alınan hocalarda ve oyuncularda değişikliğe gidiliyor. Bu da başarısızlığı körükleyen bir faktör. Avrupa'ya göre tek sıkıntılı gördüğüm bu, sabırsızlık. Hem futbol izleyicisinde hem de futbol dünyasında aslında sabırlı olabilirsek başarı her takım için kendiliğinden gelecektir. En mutlu olduğum an Türkiye'nin en güzide takımlarından Fenerbahçe'ye imza attığım andır. Ancak Fenerbahçe'ye imza atmamın asıl sebebi de Demir Grup Sivasspor'da çok iyi dört sezon geçirmiş olmamdır."



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