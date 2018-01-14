Antalya'da Restoran yandı

Antalya yat limanında bulunan bir restoranda çıkan küçük çaplı yangın paniğe neden oldu.Yangın, Muratpaşa ilçesi Selçuk Mahallesi Yat Limanı İskele Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Restoranın depo bölümünden dumanlar yükseldiğini gören çalışanlar ilk olarak yangını kendileri söndürmek istedi. Bunda başarılı olamayan işçiler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede yangının olduğu yere gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürürken, yangının neden çıktığı araştırılıyor.ANTALYA (İHA)