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Alanya kentsel dönüşüm startını verdi!

Antalya’nın Alanya ilçesi 44 hektarlık alanda kentsel dönüşüm çalışmaları başlıyor,

Alanya kentsel dönüşüm startını verdi!
ANTALYA 0
böcüzade
  - Alanya’da kentsel dönüşüm startı verildi  


 Antalya’nın Alanya ilçesi 44 hektarlık alanda kentsel dönüşüm çalışmaları başlıyor,  
  Alanya Belediyesi tarafından Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Sanayi ve Milli Egemenlik Stadyumu arasında kalan 44 hektarlık bölgede kentsel dönüşüm uygulamak için hazırlanan Riskli Alan Dosyası Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak Resmî Gazetede yayınlandı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Cumhuriyet Mahallesi’nde 44 hektarlık alan için kentsel dönüşüm dosyalarının Bakanlar Kurulu tarafından onaylandığı müjdesini verdi. Yücel, “Alanya Belediyesi olarak vatandaşlarımıza yaşanabilir bir kent oluşturmak için çalışmalarımıza başladık. Bunun için şehir merkezinin ortasında kalmış Sanayi ile Milli Egemenlik Stadyumu arasında kalan bölgede kentsel dönüşüm uygulamak için riskli alan dosyamızı Plan ve Proje Müdürlüğümüz hazırlayıp, Ardından ilgili bakanlık aracılığı ille Bakanlar Kurulu onayına sunmuştuk. Hazırlık çalışmalarıyla birlikte 3 yıllık bir çalışmamızın sonucunda dosyamız Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak resmî gazetede yayınlandı. Halkımıza ve şehrimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.
 
 “Çalışmaları Alanya Belediyesi yapacak”
  Riskli alanlar ile ilgili 6306 sayılı kanun gereği tüm çalışmaların Alanya Belediyesi tarafından yürütülüp hazırlandığını kaydeden Belediye Başkanı Yücel, “Kentsel Dönüşüm için Riskli alanların belirlenmesi gerekir. Bunun altyapısını ve tüm hazırlıklarını biz yaparız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Bakanlar Kurulu kararı ile onay verilir.”
  “Hak sahipleri ile mutabakat sağlandıktan sonra inşaata başlayacağız”
  Bundan sonraki süreçle ilgili bilgi veren Adem Murat Yücel, “Riskli alan ilanıyla çalışmamız tamamlandı. Bundan sonraki süreç ise bölgede bulunan hak sahipleri tespiti, kentsel tasarım projelerinin hazırlanması ile devam edecek. Ardından imar planlarının yapımı ve hak sahipleri ile anlaşma işlemleri ile devam edip, en son ortak mutabakat ile inşaat çalışmalarına başlanacak. İlgililer süreçle ilgili Plan ve Proje Müdürlüğümüzden bilgi alabilirler” diye konuştu.
 
 “Sadece binaları değil yolları ve sosyal donatı alanları ile kenti yenileyeceğiz”
  Belediye Başkanı Yücel şunları söyledi:
  “Tüm çalışmalar belediyemiz tarafından yürütülecek. 44 hektar alanımızda amacımız sadece binaları yenilemek değildir. Bu uygulama kentimize hizmet edecek, daha geniş ve güvenli ulaşım ağları ile vatandaşlarımızın nefes alabileceği yeşil alanları ve sosyal donatı alanları ile bölgeyi dönüştürüp kenti yenileyeceğiz. 6306 sayılı kentsel dönüşüm yasasının yürürlüğe girmesi ile kentimizde eski binalar riskli yapı ilan edilip yıkılmaları ve yerine yenileri yapılması iyice artmaya başladı. Bu uygulama bina sahiplerinin faydasına olsa da şehre zarar veriyor. Çünkü sadece binalar yenileniyor ama yollar aynı kalıyor, yeni yeşil alanlar, sosyal alanlar oluşturulamıyor.”
 
 “Çarpık ve eskiyen yapılaşma yerine yeni bir kent oluşturacağız”
  Yücel, “Alanya Belediyesi olarak dünyanın en güzel şehrinde geçmişten gelen yanlışlıklar ile oluşan çarpık yapılaşma içerisinden vatandaşlarımıza yine bulunduğu yerde daha refah, daha yeşil, denizi ve güneşi daha bol gören yeni daireleri ile yeni bir şehir sunacağız. 3 yıldır beklediğimiz bu kararla, daha yeni, daha modern, daha cazip yerleşim yerleri ve sosyal alanlar oluşturacağız. İleride hazırlayacağımız master planlar ile tüm kenti yenileyeceğiz” dedi.
  Kentsel dönüşüm başka Mahallelerde de devam edeceğini açıklayan Başkan Adem Murat Yücel, “Cumhuriyet Mahallemizde başlattığımız dönüşüm çalışmalarına şehrimizin diğer bölgelerinde devam edeceğiz. Dünyanın en güzel bölgesi olan Damlataş, Büyük Otel, Çimen Otel Bölgeleri, Kütürüp, Bektaş, Çarşı, Saray, Güllerpınarı, Mahmutlar gibi Mahallelerimiz öncelikli olarak kentsel dönüşüm uygulamaları yapmayı hedefliyoruz. Daha sonra da tüm kenti bütüncül ele alıp, uygun olan tüm mahallelerimizi kentsel dönüşüme sokarak kenti yenileyeceğiz.”
 
 Özhaseki ve Çavuşoğlu’na teşekkür
  Yücel, “Kentsel Dönüşüm çalışmalarımızda bizlere çok büyük destek veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’ye, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’na, Bakanlar Kurulumuza, Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Vedat Gürgen’e, emek ve destek veren tüm kurum ve şahıslara teşekkür ederim.”

  ANTALYA (İHA) 



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