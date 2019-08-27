Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir iş yerinde tüp patlaması sonucu biri çocuk 5 kişi yaralandı. Ekipler olay yerinde çalışma yaptı.

Antalya'da iş yerinde tüp patlaması: 5 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir iş yerinde tüp patlaması sonucu biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Evrenseki Mahallesi Sahil Caddesi'ndeki emlak dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle piknik tüpü patladı.

Olayda, biri çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı.















ANTALYA (AA) -



