Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir iş yerinde tüp patlaması sonucu biri çocuk 5 kişi yaralandı. Ekipler olay yerinde çalışma yaptı.
Antalya'da iş yerinde tüp patlaması: 5 yaralı
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir iş yerinde tüp patlaması sonucu biri çocuk 5 kişi yaralandı.
Evrenseki Mahallesi Sahil Caddesi'ndeki emlak dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle piknik tüpü patladı.
Olayda, biri çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı.
ANTALYA (AA) -