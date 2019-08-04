Antalya'da fuhuş operasyonu

- Alanya ilçesinde kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları öne sürülen 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine Tosmur Mahallesi'ndeki bir otele operasyon düzenledi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri kadın 3 kişi çıkartıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 4'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



ANTALYA (AA) -