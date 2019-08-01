22. Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği

Antalya'da düzenlenen 22. Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği açılış töreniyle başladı. Katılımcılar, etkinlik kapsamında kurulan çadırlardaki yerlerini almaya başladı.

22. Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği
ANTALYA
G.Tarihi: 01.08.2019 21:19
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Isparta Düğün Salonları

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Antalya'da düzenlenen 22. Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği açılış törenine katıldı.

22. Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği
- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: 
- "Türkiye Uzay Ajansının yönetimi için adeta bir yıldızlar kadrosu oluşturmaya çalıştık. Yakın zamanda kamuoyuna da açıklayacağımız bu ekibin öncülüğünde, alanında uzman isimlerle ülkemizi, havacılık ve uzay alanında dışa bağımlı olmayan, rekabetçi bir konuma getireceğiz"
- "(TÜBİTAK Bilim Ödülleri) Bugüne kadar 171'i bilim, 87'si hizmet, 498'i teşvik ve 17'si özel kategorilerinde olmak üzere toplam 773 bilim insanımız ülkemizin en prestijli bilim ödüllerinin sahibi oldu"

 Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye Uzay Ajansının yönetimi için adeta bir yıldızlar kadrosu oluşturmaya çalıştık. Yakın zamanda kamuoyuna da açıklayacağımız bu ekibin öncülüğünde, alanında uzman isimlerle ülkemizi, havacılık ve uzay alanında dışa bağımlı olmayan, rekabetçi bir konuma getireceğiz." dedi. 
22. Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği; Bakan Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun katılımıyla Antalya Saklıkent'teki TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nde başladı. 
Varank, açılışta yaptığı konuşmada, bu yıl şenliğin merhum Prof. Dr. Berahitdin Albayrak'ın anısına düzenlendiğini bildirdi.  
Deniz seviyesinden 2 bin 200 metre yükseklikte gerçekleşen şenliğe ilk defa geçen yıl katıldığını aktaran Varank, "Burada 3 gece boyunca astronominin doğal laboratuvarı olan gökyüzünü hep birlikte gözlemleyeceğiz. Gökyüzünün gizemlerini birkaç günlüğüne de olsa keşfetme heyecanını birlikte yaşayacağız." diye konuştu. 
- Şenliğe 6 bin başvuru oldu 
Geçen yıl 350 kişinin katıldığı şenliğe bu yıl, 6 bin başvuru arasından kurayla seçilen bin kadar gökbilim meraklısının katıldığını kaydeden Varank, havacılık ve uzay bilimine olan merakın artmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Varank, şöyle devam etti:  
"TÜBİTAK Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği, sıradan bir yaz kampı ya da şenlik değil, gençlerimize yeni ufuklar açacak bir gelecek simülasyonudur. Bu gece teleskoplarla gökyüzüne baktığınızda yalnızca gezegenleri değil geleceği göreceksiniz. Geleceğin Türkiye'sini işte burada bir araya gelen bilime aşık, öğrenmeye sevdalı nesiller olarak sizler inşa edeceksiniz."
Varank, büyük devletlerin gelişmişlik yarışında uzay çalışmalarını kaldıraç olarak kullandıklarına işaret ederek, Türkiye'nin uzay ve havacılık alanında lider ülke olma yolunda hızla ilerlediğini ve gerekli altyapı hazırlıklarını yaptıklarını vurguladı. 
- "Yıldızlar kadrosu oluşturmaya çalıştık"
Uzay çalışmalarını, stratejik ve yatırım yapılması gereken bir alan olarak gördüklerinin altını çizen Varank, "Türkiye'nin bu uzay rekabetindeki geç kalmış varlığını en kısa sürede telafi ederek, yerini güçlendirmek istiyoruz. Diyoruz ki 'bu yarışta biz de varız'. Tabi bu işler sadece konuşmakla olmuyor. Altyapı kurmak, planlı bir şekilde çalışmak ve azmetmek gerekiyor. Biz de bu iddiamızı tahkim etmek için stratejiler ve politikalar üretiyor, ileriye yönelik projeler geliştiriyoruz." dedi. 
Varank, bu kapsamda Türkiye Uzay Ajansının kurulduğunu ve Türkiye'nin uzay alanındaki faaliyetlerinin ortak bir hedef çerçevesinde tek elden yürütüleceğini belirterek, şöyle konuştu: 
"Uzay Ajansı sayesinde geliştireceğimiz altyapı ve insan kaynağıyla yalnızca dünyada değil uzayda da ülkemizin hak ve menfaatlerini koruyacağız. Tasarımdan analize, üretimden teste, operasyondan entegrasyona kadar uzanan kabiliyetleriyle Türkiye Uzay Ajansı, Türkiye'nin gelecek vizyonunun nişanelerinden bir tanesi olacak. Türkiye Uzay Ajansı'nın yönetimi için adeta bir yıldızlar kadrosu oluşturmaya çalıştık. Yakın zamanda kamuoyuna da açıklayacağımız bu ekibin öncülüğünde, alanında uzman isimlerle ülkemizi, havacılık ve uzay alanında dışa bağımlı olmayan, rekabetçi bir konuma getireceğiz. Yer istasyonlarından tutun da fırlatma teknolojilerine, elektronik istihbarat ve küresel konumlama uydularına kadar tüm kritik adım ve geliştirmeleri bu ajans vasıtasıyla yapacağız. Türkiye Uzay Ajansı ile birlikte ülkemizi hak ettiği yere, yani uzay ligine taşıyacağız."
-  TÜBİTAK Bilim Ödülleri sahiplerini buldu
1966'dan bu yana verilen TÜBİTAK Bilim Ödülleri'nin 2019 yılı kazananlarını açıklayan Varank, "Bu güne kadar, 171'i bilim, 87'si hizmet, 498'i teşvik ve 17'si özel kategorilerinde olmak üzere toplam 773 bilim insanımız, ülkemizin en prestijli bilim ödüllerinin sahibi oldu." dedi. 
TÜBİTAK Bilim Ödülü'nü, temel bilimler alanında Prof. Dr. Ahmet Gül, mühendislik bilimleri alanında Prof. Dr. Erdal Arıkan, sosyal bilimler alanında Prof. Dr. Arzu Wasti, sağlık bilimleri alanında Prof. Dr. Kazım Şahin kazandı. 
TÜBİTAK Teşvik Ödülleri'ni de temel bilimler alanında Doç. Dr. Uğur Bozkaya, mühendislik bilimleri alanında Doç. Dr. Alper Uzun ve Dr. Öğr. Üyesi Emine Ülkü Sarıtaş Çukur, sağlık bilimleri alanında Doç. Dr. Nurhan Özlü Sıcakkan, Prof. Dr. Gülüz Nigar Güncü ve Doç. Dr. Uğur Canpolat, sosyal bilimler alanında Doç. Dr. Ferdane Nükhet Harmancıoğlu, Doç. Dr. Şener Aktürk, Prof. Dr. Yavuz Akbulut, Doç. Dr. Ayşenur Büyükgöze Kavas ve Doç. Dr. Gül Günaydın aldı. 
İslam Bilim Tarihi üzerine yaptığı çalışmalarla bilinen Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına ilk kez Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim Tarihi ödülü de verildi. 2019 Yılı TÜBİTAK Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim Ödülü'nün sahibi, Esin Kahya oldu. 
- Bilim ve teknoloji farkındalığı oluşturma hedefi 
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, 22. Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği'ne olan ilginin her yıl arttığını söyledi. 
Toplumda bilim ve teknoloji farkındalığını oluşturmaya çalıştıklarının altını çizen Mandal, kurumun bu kapsamda yaptığı faaliyetlerini anlattı. Mandal, şenlik kapsamında çeşitli etkinliklerin yapılacağını belirterek, 4 gün boyunca atölye çalışmaları ve seminerlerin düzenleneceğini dile getirdi. 
Yoğun programı nedeniyle 22. Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği'ne katılamayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da şenliğin açılışını, gönderdiği telgrafla kutladı.
- Gök cisimleri gözlemlenecek
Profesyonel ve amatör astronomların buluşmasının hedeflendiği etkinlikte, katılımcılar Saklıkent'te çadırlarda 3 gece konaklayacak. 
Şenlik süresince astronomi konulu seminerler, gökyüzünü ve gök cisimlerini tanımaya yönelik teleskoplarla gözlemler, TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi ziyareti, atölye çalışmaları, firma sergileri ve çeşitli yarışmalar gerçekleştirilecek. 
Gökbilim meraklıları şenlik boyunca, 3D yazıcı uygulamaları, taşların üzerine takımyıldızı çizdirilmesi, FAI uzay modelleri, F16 planör, helyum balonlu uydu maketi, drone, dronelu fotoğraf-video çekimi, gök atlası, güneş saati gibi pek çok atölye ve etkinliğe katılabilecek.





























ANTALYA (AA) -
 
 

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