GÜNCELLEME - Antalya'da sivil eğitim uçağı düştü: 1 ölü, 2 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sivil eğitim uçağı düştü, biri kişi hayatını kaybetti, iki kişi ağır yaralandı.Antalya'nın Manavgat ilçesinde sivil eğitim uçağı düştü, biri kişi hayatını kaybetti, iki kişi ağır yaralandı. Bölgeye giden ekiplerin çalışmaları sürüyor.Antalya'nın Manavgat ilçesinde sivil eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.Vali Münir Karaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sorgun mevkisinde, Manavgat Stadyumu yakınlarında 3 kişinin bulunduğu sivil eğitim uçağının düştüğünü, bir kişinin yaşamını yitirdiğini, iki kişinin ise ağır yaralı olduğunu söyledi.Karaloğlu, "Kırmızı kodla çağrı yapılan sağlık ekipleri yaralılara ulaştı. Gerekli tüm çalışmalar yapılıyor. Uçağın neden düştüğüne ilişkin herhangi bir bilgi yok. İncelemelerin ardından belli olacak." ifadelerini kullandı.- Ölü ve yaralıların kimlikleri belirlendiHayatını kaybeden kişinin eğitim uçağının pilotu emekli Yüzbaşı Levent Arslan, yaralananların ise İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencileri Ataberk Gökmen ve Devrim Gün olduğu belirlendi.Uçağın havalandıktan kısa süre sonra yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki karpuz tarlasına düştüğü tespit edildi.Bu arada, aynı bölgede 30 Ekim 2018'de de eğitim uçağı düşmüş, pilot Serkan Dilci ve yardımcısı Deniz Adalı ölmüştü.ANTALYA (AA) -