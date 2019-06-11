Antalya'da sivil eğitim uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden emekli Yüzbaşı Levent Arslan'ın eşi Irina Arslan, "Uçmayı çok severdi. Gökyüzünün aşığıydı. Böyle bir ölüm beklemiyorduk." dedi.Arslan'ın cenazesi, Manavgat Devlet Hastanesinden otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Morguna getirildi. Arslan'ın Ukraynalı eşi Irina Arslan adli tıp görevlilerine "Eşimin yüzünü son kez görmek istiyorum." dedi. Görevlilerce morga alınan Arslan'a, otopsi işleminin ardından eşini görmesine izin verildi.Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Eşim uçmayı çok severdi. Gökyüzünün aşığıydı. Böyle bir ölüm beklemiyorduk.10 yaşındaki oğlu Atacan'a da uçmayı sevdiriyordu." dedi.Arslan'ın cenazesi eşi ve yakınları tarafından morgdan alınarak Uncalı Mezarlığı'na götürüldü.Arslan'ın cenazesinin, yarın Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.Kazada hayatını kaybeden Ataberk Gökmen'in cenazesi de adli tıp morguna getirildi.Kazada yaralanan İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdür Vekili Dr. Öğretim Üyesi Devrim Gün ise tedavisi yapılmak üzere Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edildiği bildirildi.- Düşen uçağın önünde hatıra fotoğrafı çektirmişPilot Arslan'ın olaydan bir süre önce eşi ve oğluyla düşen uçağın önünde hatıra fotoğrafı çektirdiği öğrenildi.Öte yandan, Irina Arslan sosyal medya hesabından "Hayat çok tahmin edilemez ve kısa. Her anın kıymetini bilmek lazım. Atacan dün babası olmadan uyudu. Henüz farkında değil. Huzur içinde uyurken babasıyla havaalanında beyaz arabada buluşacağını düşünüyor. Dinlen Levent, huzur içinde dinlen." paylaşımında bulundu.Manavgat ilçesi Sorgun mevkisi yakınlarında sivil eğitim uçağının dün düşmesi sonucu, pilot Levent Arslan ile Ataberk Gökmen hayatını kaybetmiş, Devrim Gün yaralanmıştı.ANTALYA (AA) -