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“Antalya’yı en ucuz su kullanan şehir yaptık”

“Antalya’yı en ucuz su kullanan şehir yaptık”
ANTALYA 0
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  - Antalya’da içme suyuna zam yok  
 - 2019 yılında Antalya’da su fiyatlarında artış olmayacak   
 - Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel:   
 -“Antalya Büyükşehir 2019 yılı su tarifelerinde hiçbir artışa gitmiyoruz”   
  
 Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya’da 2019 yılında su fiyatlarında artış olmayacağının müjdesini vererek, “Sosyal medyada bana, ‘Bazı belediyeler indirime gitti, bizde niye gelmiyor?’ diye soruluyor. O indirimliler, bizim su fiyatı tarifelerimizin 4 misli” dedi.   
 Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Kurulu toplantısı, Belediye Başkanı Menderes Türel’in başkanlığında gerçekleştirildi. Kurul, yoklama ve açılışın ardından 9 maddeyle açıldı. 
  2019 Mali Yılı Performans Programı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu maddesinde, meclis üyelerine söz hakkı verildi. 
 
 “Muhteşem başarılara imza atmışız” 
  ASAT’ın 5 yıl önceki haline değinen Türel, 2 bin kilometre karelik sınırları, 10 kat büyükşehir belediyesi sınırları olarak büyüttüklerini söyledi. Türel, “20 bin 723 kareye çıktı, 10 mislinden fazla büyüdü. Hizmet alanımız gelişiyorken, yatırım açısından önemli başarılara imza attığımızı ifade etmekte fayda var. Biz yatırımda bu 5 senede muhteşem başarılara imza atmışız” ifadelerini kulandı. 
 
 “Antalya’yı en ucuz su kullanan şehir yaptık” 
 ASAT’a yapılan çalışmaları ve projeleri katılımcılarla paylaşan Menderes Türel, başarılı hizmetler gerçekleştirildiğine dikkat çekti. 2019 yılı su fiyatlarına değinen Türel şöyle konuştu: 
  “Antalya Büyükşehir Belediyesi 2019 yılı su tarifelerinde hiçbir artışa gitmiyoruz. Sosyal medyada bana, ‘Bazı belediyeler indirime gitti, bizde niye gelmiyor?’ diye soruluyor. O indirimliler, bizim su fiyatı tarifelerimizin 4 misli. Yoksa biz bir taraftan zam yapmıyorken imkanlar dahilinde indirimi düşürürdük. Türkiye’nin en ucuz su tarifesini kullanan il Antalya’dır. Ben 2004 senesinde de görevi devraldığımda Antalya su tarifesini en pahalı kullanan ildi. Söz vermiştik. İndirim yaptık, hatta KDV indirimleriyle birlikte fiyatlarda ciddi. Bir indirim sağladık. Antalya’yı suyu en pahalı kullanan şehir iken, en ucuz kullanan şehir haline getirdik. Şuan ki su fiyatları İzmir’de 12.13 lirayken, Antalya’da 4.37 lira.” 
 
  “Bunlar hepimizin başarısıdır” 
  ASAT’ın yatırım bütçesine değinen Türel, “Biz, 2013 yılında yüzde 31 yatırım bütçesinin, yüzde 73’ününü krediyle karşılamışız. Borçlanarak yatırım yapmışız. Kalanı ise öz kaynakla yapmışız. Biz yüzde 31’i 50’lere taşıyorken bu sene yaptığımız yatırımın yüzde 100’e yakını öz kaynak. Eskiden yüzde 27 öz kaynakla yapıyorken, yüzde 80-90’larda yapıyoruz. Borçlanan belediye diye konuşuyorlar. İnanın cevap bile vermiyorum.  Yüzde 73 borçlanarak yüzde 31 yatırım yapan ASAT, yatırımını yüzde 50’lere çıkartmış ve neredeyse yüzde yüze yakınını borçlanmadan öz kaynakla yapmış. Buna ne dersiniz? Bunlar hepimizin başarısıdır.” şeklinde konuştu. 
 Menderes Türel sözlerini şöyle tamamladı: 
  “İlçe belediyelerin su kanalizasyon borcu ASAT’a devroldu. 343 milyon ilçe belediyelerden borç devralmışız. Devraldığımız borçları ödemek dahi, ilçe belediyelerimizin sadece su kanalizasyonlar borcunu ödemek bile misli misli üstünde. Her ilçeden çok ciddi borç almışız. 343 milyonda gelen borç devri var. Göreve geldiğimizde ASAT’ın 856 milyon borcu varmış. Geçmişten gelen borçları hiç aksatmadan ödüyoruz. Biz bugün 150 milyon TL borçlanma yetkisini meclis arz ediyoruz. Su tarifeleri için değil. Önemli yatırım hamlesi içinde olduğumuzu biliyorsunuz. Tedbiren aldığımız borçlanma yetkisi. Bir daha genel kurul yapmayacağım 

 
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İHA
                                         
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