- Kepez Kalkınma Vakfı, 10 yılda 16 bin 159 öğrenciye umut oldu.Kepez Belediyesi Kalkınma Vakfı, elde ettiği kazanç ile ihtiyaç sahiplerine el uzatıyor. Vakıf, binlerce Kepezliye ekmek, öğrencilere de eğitim desteği sağlıyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün göreve geldiği 2009 yılında sadece 6 öğrenciye eğitim desteği sağlayabilen Kepez Kalkınma Vakfı, 10 yılda 16 bin 159 öğrenciye umut oldu.İhtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmekKepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, çocukların ve gençlerin eğitimlerine büyük önem verdiklerini belirterek, “Kepez’den alınan her ekmekle sizde burslu okuyan öğrencilerimize destek olabilirsiniz” dedi. Kepez Kalkınma Vakfı, ilçede bulunan yardıma muhtaç kişilere de bir evin temel yiyecek maddesi olan ekmeği de ücretsiz götürüyor. Vakıf, 2009 yılından itibaren 3 milyon 772 bin 800 adet ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.İHA