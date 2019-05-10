Antalya'da cuma namazında okunan hutbe, digital ekranlardan aynı anda hem İngilizce hem de Arapça'ya çevrildi.Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Hacı Zahide Tamince Camisi'nde kılınan Cuma namazında ilçe müftüsü İbrahim Keser tarafından hutbe okundu.Hutbe camideki dijital ekranlardan aynı anda hem İngilizce hem de Arapça'ya çevrildi.Serik Müftüsü İbrahim Keser, gazetecilere yaptığı açıklamada, camiye bölgede tatil yapan yabancı misafirlerin de geldiğini, bu nedenle hutbenin yabancı dillere çevrilmesinin olumlu olduğunu söyledi.Keser, diğer turizm merkezlerindeki camilerde de hutbelerin farklı dillere çevrileceğini kaydetti.ANTALYA (AA) -