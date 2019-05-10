Antalya'da, 4 kıtadan 626 sporcu kulaç atacak

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenecek Occeanman Açık Su Yüzme Yarışları'nda 4 kıtadan 626 sporcu yarışacak.



Oceanman Türkiye, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Antalya Valiliği, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından, Alanya Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenecek yarışma, Keykubat ve Kleopatra plajları arasında gerçekleştirilecek.



Toplam 4 kıtadan, 626 sporcunun katılması beklenen açık su yüzme yarışlarında, her yaştan ve her seviyeden yüzücüler mücadele edecek.



Organizasyonda 5 ve 10 kilometre yarışları yapılacak. Keykubat plajından verilecek startla Alanya Kalesi çevresinde yüzüp, Kleopatra plajında tamamlanacak.



Yarışma, 11-12 Mayıs tarihlerinde yapılacak.



ANTALYA (AA) -