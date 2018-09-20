- Antalya’nın Alanya ilçesinde yeni eğitim yılının başlamasıyla plajlar tatilci ve turistlere kaldı. Turistler deniz ve güneşin keyfini çıkardı.Hava sıcaklığının 33, deniz suyu sıcaklığının 29 derece ölçüldüğü Alanya'da, İlçede 2018-2019 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla sahiller yabancı turistlere ve tatilcilere katıldı. Nem oranının yüzde 56 kaydedildiği ilçede sahile gelen tatilciler hem deniz hem güneşin keyfini çıkardı. Yüksek nem nedeniyle sıcaklığın 40 derece hissedildiği ilçede özellikle Kleopatra ve Damlataş plajları doldu. Tatilcilerin bir kısmı şezlonglarda güneşlenmeyi tercih ederken bazıları da yüzerek serinledi. Sıcak kumlarda oyun oynayan çocuklar ise renkli görüntüler oluşturdu.Gaziantep’ten Alanya’ya tatile gelen Cengiz Arıkan ilçenin çok güzel olduğunu söyledi. Arıkan,”Alanya’ya tatile geldim çok güzel bir yer. Bizim oralar daha soğuk, burası sıcak olduğu için bütün insanlar tercihi oluyor. Buranın havası, suyu, güneşi her şeyi çok güzel Bizim memleketimize kış sezonu geldi ama burada deniz keyfi yapıyoruz halen” dedi.Tekirdağ’ından gelerek Alanya’da deniz keyfi yapan İbrahim Halil Biber ise şunları söyledi:” Tekirdağ’ından Alanya’ya tatile geldim. Burada hava çok güzel, memleketimizde şuan kışlık elbiseler giymeye başladık. Türkiye’nin sayılı plajlarında birisi burası, burada olmaktan gayet mutluyuz” diye konuştu. Meteoroloji yetkililerinden alınan verilere göre sıcak havanın önümüzdeki günlerde de devam edeceğini bildirdi.İHA