Antalya’nın Kepez ilçesinde bir eve balkondan girmeye çalışan şahıs polis tarafından yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 6752 Sokakta bulunan eve balkon kapısından girmeye çalışan bir kişiyi gören çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Vatandaşlar şahsı yakalamaya çalışırken kaçan zanlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ve Yunus Timleri tarafından Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde yakalandı. 16 ayrı suç kaydının bulunduğu belirlenen 29 yaşındaki M.G. emniyetteki sorgusunun ardından adli makamlara sevk edildi.ANTALYA (İHA)