Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 56. yıl heyecanı

Bu yıl 26 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, 1 milyon 357 bin 500 lira ödül dağıtılacak.

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 56. yıl heyecanı
ANTALYA
G.Tarihi: 20.08.2019 23:10
0
Isparta Düğün Salonları

ANTALYA - Antalya'da 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali 26 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek.

Bu yıl 26 Ekim-1 Kasım'da 56'ncı kez sinemaseverlerle buluşacak film festivalinin tanıtımı için Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Festival Yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu ve İdari Direktörü Cansel Tuncer Çevikol'un katılımı ile belediye binasında basın toplantısı düzenlendi.

Böcek, kent merkezlerinde, ilçelerdeki salonlarda ve tırlarda açık hava film gösterimleri yaparak halkı coşkuya ortak etmek istediklerini söyledi.

Festivalin geleneksel kortejle başlayacağını, açılışla kapanış törenlerinin de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait 10 bin kişilik spor salonunda yapılacağını aktaran Böcek, ulusal film yarışmaları düzenleneceğini ifade etti.

Festivalin önemli bir amacının da Antalya'nın dünyadaki tanıtımına katkı sağlamak olduğuna dikkati çeken Böcek, ülke genelindeki üniversitelerde radyo, televizyon, sinema, medya iletişim ve görsel sanatlar eğitimi alan 100 öğrencinin festivale davet edildiğini, gençlerin festival programındaki tüm etkinliklere konuk olarak katılacaklarını bildirdi.

ANSET Genel Müdürü ve 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali İdari Direktörü Cansel Tuncer Çevikol da festivalde bu yıl 1 milyon 357 bin 500 lira değerinde ödül dağıtmayı planladıklarını ifade etti.

Festival afişinin herhangi bir yarışma düzenlenmeden, reklam ajansları aracılığıyla belirlendiğini aktaran Çevikol, "Afişimizde sinemamızın sultanı Türkan Şoray var. 1964 yılında düzenlenen Acı Hayat filmindeki rolüyle ilk kez en iyi kadın oyuncu ödülünü alan sanatçımızın bu güzel fotoğrafı afişimizi süsledi." dedi.

Festival Yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu da festival için yaklaşık 5 haftadır çalışma yaptıklarını belirtti. Gezici Festivali 24 yıldır hazırladığını, bundan dolayı Anadolu'nun birçok yerinde bulunduğunu anlatan Boyacıoğlu, "Antalya, film festivali düzenlemek için çok uygun bir kent. Ulusal ve uluslararası düzeyde çok deneyimli insanlardan oluşan bir ekip kuruyoruz." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Hatice Özdemir Tosun

 

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISPARTA'DA OBEZİTE VERİLERİ: 1 TON KİLO VERDİLER
Isparta'da avcılar bu habere dikkat! önemli duyuru
​Tabakhane Camiinin çevre düzenlemesini Isparta Belediyesi yapacak
Isparta'da uyuşturucu operasyonu
PROJE BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN 23 AĞUSTOS 2019
Yeni gelen öğrencilere Eğirdir'de tanıtım
Isparta'da kalp krizi geçiren hasta 10 dakikada hayata döndü
Isparta, Burdur ve Antalya için meteorolojik uyarı
ÖDÜLLÜ 4 MEVSİM ISPARTA FOTOĞRAF YARIŞMASI
Isparta'nın Tarihi Pınar Pazarı'nda bu hafta
Isparta'da kötü koku sorunu vaadi yerine geliyor!
Isparta’da FETÖ/PDY operasyonu
Hükümetin memurlara zam teklifi belli oldu 2019
Isparta'da ​Zabıta’dan yaka kameralı denetim başladı
Isparta'da muhtarlara deprem eğitimi
Isparta'da Jandarmadan Trafik Tedbirleri 2019
Isparta'da yasa dışı silah operasyonu...
Yüz binlerce öğrenciyi ilgilendiriyor! bugün başladı
Geliri olmayana devletten destek
Isparta'da cinayet
Isparta Valiliği'nden önemli duyuru
Isparta'da midibüs devrildi: 8 yaralı
Sıfır araba boyalı çıktı! Mahkemeden emsal karar!
Yüzmek için girdiği Salda Gölü’nde boğuldu
Bayramda torunun torununu görmenin mutluluğunu yaşadı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Antalya'da martta deniz keyfiAntalya'da martta deniz keyfi
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Antalya'da martta deniz keyfi
ısparta perdeısparta mobilyasite parfümeriısparta sineklikiphone ekran tamiriroyal restaurantisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da cinayetIsparta'da cinayet15 Ağustos 2019
Yüzmek için girdiği Salda Gölü’nde boğulduYüzmek için girdiği Salda Gölü’nde boğuldu14 Ağustos 2019
Binlerce çalışanı ilgilendiriyor! Zam geldi 2019Binlerce çalışanı ilgilendiriyor! Zam geldi 201914 Ağustos 2019
Geliri olmayana devletten destekGeliri olmayana devletten destek16 Ağustos 2019
Isparta, Burdur ve Antalya için meteorolojik uyarıIsparta, Burdur ve Antalya için meteorolojik uyarı19 Ağustos 2019
Isparta'da midibüs devrildi: 8 yaralıIsparta'da midibüs devrildi: 8 yaralı15 Ağustos 2019
Isparta'da kalp krizi geçiren hasta 10 dakikada hayata döndüIsparta'da kalp krizi geçiren hasta 10 dakikada hayata döndü19 Ağustos 2019
Isparta’da FETÖ/PDY operasyonuIsparta’da FETÖ/PDY operasyonu16 Ağustos 2019
Isparta Valiliği'nden önemli duyuruIsparta Valiliği'nden önemli duyuru15 Ağustos 2019
Bayramda torunun torununu görmenin mutluluğunu yaşadıBayramda torunun torununu görmenin mutluluğunu yaşadı14 Ağustos 2019
Burdur'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralıBurdur'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı19 Ağustos 2019
Sıfır araba boyalı çıktı! Mahkemeden emsal karar!Sıfır araba boyalı çıktı! Mahkemeden emsal karar!14 Ağustos 2019
Burdur'da otomobil devrildi: 1'i ağır 2 yaralıBurdur'da otomobil devrildi: 1'i ağır 2 yaralı16 Ağustos 2019
Isparta'nın Tarihi Pınar Pazarı'nda bu haftaIsparta'nın Tarihi Pınar Pazarı'nda bu hafta18 Ağustos 2019
Şarkıcı Bergen mezarı başında anıldıŞarkıcı Bergen mezarı başında anıldı14 Ağustos 2019
Başkan'dan üniversiteyi kazanan öğrencilere önemli uyarı! Başkan'dan üniversiteyi kazanan öğrencilere önemli uyarı! 14 Ağustos 2019
Isparta'da ​Zabıta’dan yaka kameralı denetim başladıIsparta'da ​Zabıta’dan yaka kameralı denetim başladı16 Ağustos 2019
Yeni gelen öğrencilere Eğirdir'de tanıtımYeni gelen öğrencilere Eğirdir'de tanıtım19 Ağustos 2019
Isparta'da Jandarmadan Trafik Tedbirleri 2019Isparta'da Jandarmadan Trafik Tedbirleri 201916 Ağustos 2019
Hükümetin memurlara zam teklifi belli oldu 2019Hükümetin memurlara zam teklifi belli oldu 201916 Ağustos 2019