ANTALYA - Hac ibadetini tamamlayıp kutsal topraklardan Antalya'ya dönen hacılar, Antalya Havalimanı'nda yakınları tarafından alkışlarla karşılandı.

Antalya'dan kutsal topraklara giden 330 kişilik ilk kafile, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinden uçaklarla havalimanına geldi. Coşkuyla karşılanan hacılar ile sabırsızlıkla kendilerini bekleyen yakınlarının buluşmasında duygusal anlar yaşandı.

Karşılamada bulunan Antalya Müftülüğü Hac ve Umre Hizmetleri Şube Müdürü Veli Tepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 12 Temmuz'da kutsal topraklara giden birinci ve ikinci hac kafilesinden 330 kişinin Antalya'ya döndüğünü söyledi.

Hac ibadeti sırasında can kaybının yaşanmadığını dile getiren Tepe, "Hacılarımızı karşıladık, hepsinin mutlulukları yüzlerinden okunuyor. Genç yaşta hacca gidilmesini tavsiye ediyoruz, ileri yaşta hac ibadetini yerine getirmek zor olabiliyor. 330 kişi Antalya'ya geldi, geriye 4 kafilemiz kaldı, toplam bin 500 kişi hac ibadetini yerine getirdi." dedi.

Hacılardan Rukiye Akbıyık, ilk defa hacca gittiği ve kutsal toprakları görme fırsatı bulduğu için mutlu ve huzurlu olduğunu söyledi.

Genç yaşta bu duygunun yaşanması gerektiğini belirten Akbıyık, "Kutsal topraklara orta yaşta gitmek gerekiyor. 60 yaşından büyükler çok zorlandı. O toprakları gördüğümüzde çok duygulandık. Gidişimizde ağladık, gelişimizde ağladık, çok güzeldi oraları görmek." diye konuştu.

Hacı Ümit Yiğit de kutsal toprakları görmenin mutluluğunu yaşadığını, Diyanet İşleri Başkanlığının hacılara çok iyi hizmetler sunduğunu söyledi.

Hacıların özellikle Arafat'ta duygulandığını aktaran Yiğit, "Kutsal topraklarda çok duygusal anlar yaşanıyor, oraları anlatacak kelime bulamıyorum. Allah genç yaşta kutsal toprakları görmeyi nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Gözyaşlarına hakim olamayan hacı Murat Ataş da herkesin bu duyguyu yaşamasını temenni etti.



