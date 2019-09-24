ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 18 şüpheli gözaltına alındı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını engellemeye yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Soruşturma kapsamında daha önce yakalanan 7 kişinin tutuklandığı bildirildi.