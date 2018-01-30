Alanya’da kaçak cep telefonlar ele geçirildi

- Alanya’da kaçak cep telefonu ele geçirildiANTALYA (İHA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 30 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu ele geçilirken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.Alanya'ya gümrük kaçağı cep telefonu getirildiği bilgisine ulaşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Çalışmalar sonucu ekipler, Avsallar Mahallesi’ndeki şüpheli 39 yaşındaki M.Ö.’yü yaya olarak gezdiği sırada gözaltına aldı. Şüphelinin elinde bulunan kolide gümrük kaçağı olarak değerlendirilen 30 adet akıllı cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.