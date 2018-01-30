Antalya'dan Afrin'deki Mehmetçiklere 1 kamyon portakal

ANTALYA (İHA) - Antalya’nın Finike Belediyesi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı’na katılan askerler için 1 kamyon portakal gönderdi.Finike 15 Temmuz Demokrasi Meydanında düzenlenen törene Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yakup Alagözoğlu, Kumluca Ticaret Borsası Başkanı Fatih Durdaş, AK Parti Finike İlçe Başkanı Osman Aladağ, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.Törende tatil için Finike’ye gelen İzmir Karabağlar Hatice Hanım İlkokulu öğrencileri Nehir Arslan, İrmak Arslan ve Kuzen Elif Akyüz’ün Arfin’de bulunan Mehmetçikler için yazdıkları mektupları portakal kasalarının içine koymaları duygusal anların yaşanmasına neden oldu.Kaan Osman Sarıoğlu "Arfin’e gitmek için kendimiz ve gençlerimiz hazırdır. Bir iki gün içinde askerlik şubesine Arfin’e gitmek için dilekçe vereceğim. Evlatlarımıza destek olacağız. Vatan bizim için önemlidir. Önde gelir. Vatanımız olmamış biz olsak neye yarar, dualarımızı eksik etmeyelim" diye konuştu.