Isparta'da anne ve babasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Isparta'da anne ve babasını bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.

Yayla Mahallesi'nde tartıştığı anne ve babasını bıçakla öldüren Ramazan A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Isparta'da, 22 Mayıs'ta, Ramazan A, birlikte yaşadığı babası Nizamettin (79) ve annesi Seher A'yı (71) ekmek alma meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada bıçaklayarak öldürmüş, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.











