BELEDİYE BAŞKANIMIZ VELİ GÖK

BAYRAMDA ÇALIŞANLARI ZİYARET ETTİ.

Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK beraberinde Belediye Başkan Yardımcımız Erhan SAVRAN, Belediye Şirket Müdürümüz Ömer YILMAZ olduğu halde bugün bayramın birinci gününde sabah saatlerinde ilk olarak Vefa Destek Grubunu ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Daha sonra sırasıyla Eğirdir Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Eğirdir Huzurevi, Belediye Birimleri ve Hastaneyi ziyaret etti.Görevli personellerle bayramlaşan Belediye Başkanımız Veli GÖK ziyaret ettiği birimlere bayram hediyesi takdim etti. Belediye Başkanımız Veli GÖK’ü bayramın birinci gününde yanlarında gören görevli personeller ziyaretten dolayı teşekkür ettiler.