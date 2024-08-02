Isparta'da 678.000 TL'lik Dolandırıcılık Girişimi Engellendi

31 Temmuz 2024 tarihinde Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği’ne başvuran M.C., kendisini telefonla arayarak banka görevlisi olarak tanıtan bir kişinin yönlendirmesi sonucu banka hesaplarından 678.000 TL'nin 29 Temmuz 2024'te başka hesaplara transfer edildiğini bildirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, hızlı bir şekilde ilgili banka yetkilileriyle görüşerek, müştekinin hesabından transfer edilen 198.000 TL'lik tutara bloke koymayı başardı. Böylece vatandaşın mağduriyetinin önüne geçildi. Konuyla ilgili adli tahkikat başlatılmış olup, şüphelilerin tespiti ve yakalanması için çalışmalar devam etmektedir.



