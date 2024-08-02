Isparta’da Dolandırıcılık Girişimi Engellendi

Isparta'da 78.000 TL Dolandırıcılığı Son Anda Engellendi

31 Temmuz 2024 tarihinde Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği’ne başvuran M.T., kendisini banka görevlisi olarak tanıtan bir kişi tarafından dolandırıldığını bildirdi. Şüphelinin yönlendirmeleri sonucunda, M.T.’nin banka hesaplarından 78.000 TL başka hesaplara transfer edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, hızlı bir şekilde banka yetkilileriyle iletişime geçerek, transfer edilen tutara bloke koydurmayı başardı. Böylece, vatandaşın mağduriyetinin önüne geçilmiş oldu. Konuyla ilgili adli tahkikat başlatılmış olup, şüphelilerin tespiti ve yakalanması için çalışmalar sürdürülmektedir.



