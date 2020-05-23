Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.



İl Müdürü Gevrek yayımlamış olduğu mesajında, “Rahmet ve Bereket Ayı Ramazan’ı tüm fazileti ve feyzi ile geride bırakmaya hazırlanırken, birlik ve beraberlik içerisinde bir bayramı daha milletimizle birlikte karşılıyoruz.

Manevi yönden büyük değeri olan bu özel günleri gelecek nesillere en güzel şekilde bırakabilmek için bayramları büyüklerimiz, gençlerimiz, çocuklarımızla hep birlikte değer yargılarımıza sahip çıkarak geçmiş ile gelecek arasındaki kültür köprülerimizi sağlamlaştırmalıyız. Unutulmamalı ki bayramları bayram yapan onu yaşayan ve yaşatanlardır.

Zor zamanlardan geçtiğimiz şu süreçte, aramızdaki fiziksel mesafelere rağmen gönül mesafelerimiz her zamanki kadar yakın olacaktır.

Bu bayramın kardeşliğimizin, dirliğimizin artmasına vesile olmasını; ülkemize, milletimize, İslam âlemine ve tüm insanlığa huzur, sağlık ve esenlik getirmesini diliyor, Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum’’ dedi.

