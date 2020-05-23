GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA CAM BALKONISPARTA BALIK SİPARİŞ

"Vefa Grupları"nın yardımları ABD vatandaşına örnek oldu

ANTALYA - ABD vatandaşı Abdu Hury, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelenin sürdüğü ülkesinde, Türk bayrakları ile süslediği otomobiline doldurduğu gıda paketlerini, ay yıldızı tişörtü ile ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor. Tatil için geldiği Türkiye&#

"Vefa Grupları"nın yardımları ABD vatandaşına örnek oldu
21 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları

ANTALYA - ABD vatandaşı Abdu Hury, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelenin sürdüğü ülkesinde, Türk bayrakları ile süslediği otomobiline doldurduğu gıda paketlerini, ay yıldızı tişörtü ile ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.

Tatil için geldiği Türkiye'de, Antalya'nın Alanya ilçesinden ev alan ABD vatandaşı Abdu Hury, Türkiye'de gördüğü yardımseverlikten çok etkilendi. Kovid-19'la mücadele sürecinde Türkiye'deki faaliyetleri de yakından takip eden Hury, "Vefa Sosyal Destek Grupları"nın yaptığı yardımları ülkesinde uygulamaya başladı.

Washington eyaletinin Seattle kentinde market işleten Hury, Türk bayrakları ile süslediği otomobiline yüklediği gıda paketlerini, evsizlerin ve ihtiyaç sahibi Amerikalıların yoğun olduğu bir semte götürdü.

Burada kendisine yardım eden arkadaşlarıyla birlikte ay yıldızlı tişört giyen Abdu Hury, yardım malzemelerini dağıttı.

- "Türk bayrağı ve ay yıldızlı tişörtle teşekkür etmek istedik"

Alanya'da ev almasına yardımcı olan emlakçı aracılığıyla ilçedeki gazetecilerle video konferansla bir araya gelen Abdu Hury, Eritre asıllı Amerikalı bir Müslüman olduğunu söyledi.

Kovid-19'la mücadele eden ülkesine, Türkiye'nin tıbbi malzeme yardımında bulunmasından çok etkilendiğini dile getiren Hury, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la gurur duyduklarını ifade etti.

Bu nedenle Amerika'da ramazan ayı süresince sürdürdüğü yardımları Türkiye adına yaptığını belirten Hury, "Türkiye, Kovid-19'la mücadele kapsamında bir çok ülkeye tıbbi malzeme yardımında bulundu. Bunlardan birisi de ABD oldu. Bunun için Türk bayrağı ve ay yıldızlı tişörtle Türkiye'ye teşekkür etmek istedik. Yardımları yüklediğim aracımı, Türk bayrakları ile süsledim. Ramazan ayı boyunca ülkemdeki ihtiyaç sahibi insanlara ve evsizlere Türkiye adına yemek servisi yaptık ve gıda yardımında bulunduk." ifadelerini kullandı.

Hury, yardım ettiği kişilere 3 yıl önce geldiği Türkiye'yi anlattığını, Türk insanının sıcaklığından ve cömertliğinden bahsettiğini dile getirdi.

Amerika'da iş insanlarına Türkiye'yi görmelerini ve yatırım yapmalarını tavsiye ettiğini belirten Hury, dağıtılan gıda paketlerini alan kişilerin Türkiye'ye olan sevgisinin de görülmeye değer olduğunu kaydetti.

Hury, gıda yardımı yaptığı esnada çekilen video ve fotoğrafları da gazetecilerle paylaştı. Görüntülerde, Türk bayrağı ile süslenen bir otomobilin yanında kurulan stantta yardım malzemelerinin dağıtılması yer alıyor.

Hury ve beraberindekiler, sıraya geçen Amerikalılara giydikleri ay yıldızlı tişörtlerle yardım dağıtırken, yardımları alanlar Türkiye'ye sevgi gösterisinde bulunuyor.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta Valisi Ömer SEYMENOĞLU’nun Ramazan Bayramı Mesajı
Isparta'da kurallara uymayan kişilere ceza...
Maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığı il 33'e yükseldi
Bakan'dan binlerce kişiye müjde! bugün hesaplara yatıyor
Belediye Başkanı Başdeğirmen'in Ramazan Bayramı mesajı
Bayram namazı evde kılınabilir mi? Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan açıklama yapıldı
Isparta'da halk otobüsleri bayramda çalışacak mı?
Isparta'da o yolda asfaltlama başladı çiftçilere müjde!
Isparta'daki nöbetçi akaryakıt istasyonları...
Isparta'ya pandemi döneminde ne kadar ödeme yapıldı?
Isparta'da yaş pasta siparişleriniz için adres Ezgi Pastanesi
Isparta'da baraja düşen otomobildeki kadın öldü
Isparta'da Ramazan Bayramında açık olacak nöbetçi fırınlar listesi 2020
Isparta'da ​Otoparklar ile ilgili Belediye'den önemli duyuru
Isparta'da camiler ibadete açılacak! temizlik ve dezenfekte çalışmaları...
Isparta ve Burdur'da karantinada kalıyorlardı! memleketlerine gönderildi
Isparta'da Ramazan Ayında gıda denetimi
Bu şikayeti olan herkese test yapılacak Bakanlık düğmeye bastı
Isparta'da cam bardak parçalarıyla rehin alınan vatandaşı polis kurtardı
İçişleri Bakanlığından "65 yaş ve üzeri vatandaşlar için seyahat izin belgesi" genelgesi
Isparta OBM'de göreb değişimleri
Kodla seyahat başlıyor! Hes kodu nasıl ve nereden alınır?
Son dakika haber: Isparta Valiliğinden yeni duyuru
Isparta Belediyesi'den emlak vergisi açıklaması...Kapıda ödeme yapabilecekler
"Güller diyarında" hasatta, "Kovid-19" sessizliği
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA çiğköfte siparişi , ISPARTA PREFABRİK EV, ISPARTA AKTAR, ISPARTA manav sipariş, ISPARTA HALI KAMPANYASI, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA bilgisayar aksesuarları, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Yeni kısıtlama kararları açıkladıSon dakika haberi: Yeni kısıtlama kararları açıkladı18 Mayıs 2020
Isparta'da özel halk otobüsleri ile ilgili önemli açıklama ''... bir süre çalışmayacak''Isparta'da özel halk otobüsleri ile ilgili önemli açıklama ''... bir süre çalışmayacak''16 Mayıs 2020
Antalya'dan Isparta ve Burdur'a doğru yola çıktılar!Antalya'dan Isparta ve Burdur'a doğru yola çıktılar!16 Mayıs 2020
Isparta'da Ramazan Bayramında açık olacak nöbetçi fırınlar listesi 2020Isparta'da Ramazan Bayramında açık olacak nöbetçi fırınlar listesi 202021 Mayıs 2020
ISPARTA'DA BAYRAMDA AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLARISPARTA'DA BAYRAMDA AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR20 Mayıs 2020
İsteyene lüks villa, isteyene bağ evi veya konteyner 3 günde teslimat!İsteyene lüks villa, isteyene bağ evi veya konteyner 3 günde teslimat!17 Mayıs 2020
Isparta'da elektrik akımına kapılan Suriyeli tarım işçisi öldüIsparta'da elektrik akımına kapılan Suriyeli tarım işçisi öldü16 Mayıs 2020
Ispartalı Yüzbaşı çatışmada şehit düştü!Ispartalı Yüzbaşı çatışmada şehit düştü!18 Mayıs 2020
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge gönderildiİçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge gönderildi17 Mayıs 2020
Isparta'da traktör kazası: 5 kişi yaralandıIsparta'da traktör kazası: 5 kişi yaralandı17 Mayıs 2020
Isparta'da hava sıcaklığı düşecek! Isparta'da hava sıcaklığı düşecek! 19 Mayıs 2020
BAYRAM ALIŞVERİŞİNDE EKONOMİK FİYATLAR ÖNDER AVM'DEBAYRAM ALIŞVERİŞİNDE EKONOMİK FİYATLAR ÖNDER AVM'DE17 Mayıs 2020
Isparta'da belirlenen bu kadrolara öğretim elemanı alımı yapılacak!Isparta'da belirlenen bu kadrolara öğretim elemanı alımı yapılacak!19 Mayıs 2020
Isparta'daki nöbetçi akaryakıt istasyonları...Isparta'daki nöbetçi akaryakıt istasyonları...21 Mayıs 2020
Isparta'da kurallara uymayan kişilere ceza...Isparta'da kurallara uymayan kişilere ceza...22 Mayıs 2020
Isparta'da baraja düşen otomobildeki kadın öldüIsparta'da baraja düşen otomobildeki kadın öldü21 Mayıs 2020
Bayram şekerleri ve tatlılar Sedat Öz Gurme'de!Bayram şekerleri ve tatlılar Sedat Öz Gurme'de!17 Mayıs 2020
ABD'den gelen Türk vatandaşları Isparta ve Burdur'daki yurtlara yerleştirildi ABD'den gelen Türk vatandaşları Isparta ve Burdur'daki yurtlara yerleştirildi 17 Mayıs 2020
Kodla seyahat başlıyor! Hes kodu nasıl ve nereden alınır?Kodla seyahat başlıyor! Hes kodu nasıl ve nereden alınır?20 Mayıs 2020
Son dakika haber: Isparta Valiliğinden yeni duyuruSon dakika haber: Isparta Valiliğinden yeni duyuru20 Mayıs 2020