ANTALYA - Muratpaşa Belediyesi, Türkiye Satranç Federasyonu ve Antalya Satranç İl Temsilciliği ile sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı Ramazan Bayramı'nda online satranç turnuvası düzenleyeceğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 3 bin lira ödüllü turnuva 24 Mayıs Pazar günü 18.00'de başlayacak.

Turnuvada yer almak isteyen satranç ustalarının chess.com'a üye olduktan sonra antalya.tsf.org.tr sitesi turnuva kayıt linklerinden kayıt yaptırmaları gerekiyor.

Online platform üzerinden 3 kategoride düzenlenecek turnuvada, her kategoride dereceye giren ilk 5 sporcuya para ödülü verilecek.

Yarışmada ilk gün 10 yaş ve altı, ikinci gün 11- 16 yaş, üçüncü gün ise açık yaş kategorisi karşılaşmaları olacak.