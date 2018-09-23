- Muratpaşa Belediyesi’nin barış, dostluk ve kardeşlik festivali Yöreler Renkler’in 4’üncüsü Pazartesi günü Muratpaşa Belediyesi Kent Meydanı’nda, Hüseyin Turan konseriyle başlıyor.Muratpaşa Belediyesi’nin barış, dostluk ve kardeşlik festivali Yöreler Renkler, Pazartesi başlıyor. Hafta boyunca devam edecek festivale bu yıl 58 yöre, kültür ve hemşeri derneğiyle birlikte Antalya’daki yerleşik yabancıların biraraya geldiği dernekler katılacak. Dernekler, 1 hafta süresince mutfaktan el sanatlarına kadar sahip oldukları kültürel öğeleri Muratpaşa Belediyesi Kent Meydanı’nda kurulacak stantlarda tanıtacak.Festival sahnesinde ise her akşam Türkiye’nin başka bir bölgesi yer alacak. Festivalin açılışını Türk halk müziği sanatçısı Hüseyin Turan’la yapılacak. Hüseyin Turan Konseri, Muratpaşa Kent Meydanı’nda saat 20.00’de başlayacak. Festivalde 2’nci günü ise bozkırın tezenesi halk ozanı Neşet Ertaş’a saygı töreni olacak. Ertaş’ın vefatının 6’ncı yılında düzenlenecek İç Anadolu gecesinde Cengiz Özkan ve Kırşehirli keman üstadı ve bozlak ustası Birol Ertaş sahne alacak. Festivalde 3’üncü gün Akdeniz ve Ege geceleri düzenlenecek. Saat 18.00’de Antalyalılar Derneği standında, Antalya lezzetleri sunumuyla başlayacak 3’üncü gün Yenikapı Müzik Grubu Kirpanoz, Korkuteli Istanaz Mahalli Sanatçıları ve Emre Dayıoğlu konserleriyle devam edecek.Festivalin 4’üncü günü ise Doğu Anadolu gecesi düzenlenecek. Gecede Türk halk müziği sanatçısı Belkıs Akkale sahnede olacak. Festivalin 5’inci günü ise sahne Karadenizlilerin olacak. Karadeniz gecesinde Selçuk Balcı Antalyalılarla buluşacak. Festivalin 6’ncı günü, 29 Eylül Cumartesi, ise Ukrayna sahnede olacak. Pşenicne Pereveslo konseriyle başlayacak gece Türk halk müziği sanatçısı İlke Türkdoğan, söyleyeceği türkülerle bir Anadolu turu yapacak. Festivalin kapanışı ise Güneydoğu Anadolu gecesiyle gerçekleştirilecek. Pazar günü Muratpaşa Belediyesi Kent Meydanı’nda bulunan sahnede sıra gecesi düzenlenecek.İHA